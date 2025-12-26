Logo
Large banner

При паду хеликоптера страдало пет особа

26.12.2025

08:27

Коментари:

0
Хеликоптер
Фото: Pexels

Хеликоптер се срушио на танзанијском Килиманџару, усмртивши пет особа, саопштила је у четвртак управа цивилног ваздухопловства, док су локални медији извијестили да је летјелица била на медицинској спасилачкој мисији.

Погинули су идентификовани као водич и љекар - обоје Танзанијци - пилот из Зимбабвеа и двоје туриста из Чешке, саопштили су Национални паркови Танзаније.

Струја

Градови и општине

Електро-Бијељина: Сутра застој у испоруци струје

Хеликоптер се срушио у близини кампа Барафу на планини у сриједу, саопштила је Управа цивилног ваздухопловства Танзаније.

Новине "Мвананчи" и "Еаст Африца ТВ", позивајући се на шефа полиције регије Килиманџаро, извијестили су да је хеликоптер био на медицинској спасилачкој мисији.

Килиманџаро, највиши врх Африке, налази се на готово 6000 метара надморске висине.

Мапа Европе-26122025

Свијет

Објављена нова мапа Европе: БиХ и регион у црвеном

Пад се догодио између 4670 и 4700 метара, извијестио је "Мвананчи".

Око 50.000 туриста годишње се попне на Килиманџаро, преноси "АсиаОне".

Подијели:

Таг:

pad helikoptera

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тинејџери пију сопствену крв и завршавају у болници због Тик Ток изазова

Свијет

Тинејџери пију сопствену крв и завршавају у болници због Тик Ток изазова

3 ч

0
Данас хладно, облачно и углавном суво

Друштво

Данас хладно, облачно и углавном суво

4 ч

0
Често осјећате вртоглавицу када устанете? Обратите пажњу на ове знакове

Здравље

Често осјећате вртоглавицу када устанете? Обратите пажњу на ове знакове

4 ч

0
Дерматолози објашњавају каква вода је идеална за умивање лица

Савјети

Дерматолози објашњавају каква вода је идеална за умивање лица

4 ч

0

Више из рубрике

Тинејџери пију сопствену крв и завршавају у болници због Тик Ток изазова

Свијет

Тинејџери пију сопствену крв и завршавају у болници због Тик Ток изазова

3 ч

0
Европа

Свијет

Објављена нова мапа Европе: БиХ и регион у црвеном

4 ч

0
Кијев пост: Зеленски би могао да посјети Трампову резиденцију на Флориди 28. децембра

Свијет

Кијев пост: Зеленски би могао да посјети Трампову резиденцију на Флориди 28. децембра

4 ч

0
Олуја у Калифорнији

Свијет

Олуја у Калифорнији односи животе, без струје остало 100.000 људи

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

09

Неинформисана? Александра Пандуревић се обрукала покушајем спина

12

04

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner