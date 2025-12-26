При паду хеликоптера страдало пет особа

26.12.2025
Хеликоптер се срушио на танзанијском Килиманџару, усмртивши пет особа, саопштила је у четвртак управа цивилног ваздухопловства, док су локални медији извијестили да је летјелица била на медицинској спасилачкој мисији.
Погинули су идентификовани као водич и љекар - обоје Танзанијци - пилот из Зимбабвеа и двоје туриста из Чешке, саопштили су Национални паркови Танзаније.
Хеликоптер се срушио у близини кампа Барафу на планини у сриједу, саопштила је Управа цивилног ваздухопловства Танзаније.
Новине "Мвананчи" и "Еаст Африца ТВ", позивајући се на шефа полиције регије Килиманџаро, извијестили су да је хеликоптер био на медицинској спасилачкој мисији.
Килиманџаро, највиши врх Африке, налази се на готово 6000 метара надморске висине.
Пад се догодио између 4670 и 4700 метара, извијестио је "Мвананчи".
Око 50.000 туриста годишње се попне на Килиманџаро, преноси "АсиаОне".
