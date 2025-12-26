Тинејџери пију сопствену крв и завршавају у болници због Тик Ток изазова

Извор:
Курир
26.12.2025
08:24
Коментари:0
Тинејџери све што виде на друштвеним мрежама, већином узимају здраво за готово, баш као и дјечак који је пио сопствену крв, јер је видио да "тако треба"! И заглавио у болници.
Није познато колико дуго је то радио, али се послије извјесног времена његово здравствено стање погоршало. Повраћао је крв, био малаксао и под температуром, па је мајка алармирала љекаре. Хоспитализован је с дијагнозом акутног тровања.
Доктори су остали затечени када им је признао да је на друштвеним мрежама гледао снимак и да је повјеровао.
"Крв је богата гвожђем, а оно што желудац мора да ствари промијени се под утицајем хлороводоничне киселине. У самој крви има доста гвожђа које не може да се пренесе даље уколико нема витамина Ц, али и других минерала, уз много тога што иритира слузницу желуца и ствара запаљенски процес у дигестивном тракту", објашњава за Курир специјалиста опште медицине др Радмила Шехић и додаје:
Свијет
Објављена нова мапа Европе: БиХ и регион у црвеном
"Отуда и то повраћање, малаксалост. И температура може бити као посљедица унијете дозе крви. Углавном је штетност значајна. Најопасније је слиједити туђе примјере не консултујући се с љекарима, психолозима, родитељима."
Психолог и психотерапеут Јелена Манојловић истакла је да није усамљен случај да неки Тикток тренд лоше утиче на ментално и физичко здравље младих:
"Нажалост, у таквом свијету живимо да се више окрећемо савјетима вјештачке интелигенције или Тиктока по питању свега, па и по питању здравља. То показује колико нам је систем вриједности изокренут и колико наводни Тикток стручњаци и инфлуенсери имају јак утицај на нашу дјецу. Сматрам да је улога родитеља јако битна у смислу селекције садржаја, односно да родитељи морају да буду више укључени у живот своје дјеце. Недавно истраживање је показало да деца проводе максимално 22 минута дневно у комуникацији с родитељима, што је за нас као друштво и као родитеље обесхрабрујуће. Србија је погодно тло да се и овај Тикток тренд појави код нас. Родитељи, опрез."
(Курир)
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч2
Најновије
Најчитаније
12
09
12
04
12
02
12
02
12
01
Тренутно на програму