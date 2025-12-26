Logo
Large banner

Тинејџери пију сопствену крв и завршавају у болници због Тик Ток изазова

Извор:

Курир

26.12.2025

08:24

Коментари:

0
Тинејџери пију сопствену крв и завршавају у болници због Тик Ток изазова
Фото: Pixabay

Тинејџери све што виде на друштвеним мрежама, већином узимају здраво за готово, баш као и дјечак који је пио сопствену крв, јер је видио да "тако треба"! И заглавио у болници.

Није познато колико дуго је то радио, али се послије извјесног времена његово здравствено стање погоршало. Повраћао је крв, био малаксао и под температуром, па је мајка алармирала љекаре. Хоспитализован је с дијагнозом акутног тровања.

Доктори су остали затечени када им је признао да је на друштвеним мрежама гледао снимак и да је повјеровао.

"Крв је богата гвожђем, а оно што желудац мора да ствари промијени се под утицајем хлороводоничне киселине. У самој крви има доста гвожђа које не може да се пренесе даље уколико нема витамина Ц, али и других минерала, уз много тога што иритира слузницу желуца и ствара запаљенски процес у дигестивном тракту", објашњава за Курир специјалиста опште медицине др Радмила Шехић и додаје:

Мапа Европе-26122025

Свијет

Објављена нова мапа Европе: БиХ и регион у црвеном

"Отуда и то повраћање, малаксалост. И температура може бити као посљедица унијете дозе крви. Углавном је штетност значајна. Најопасније је слиједити туђе примјере не консултујући се с љекарима, психолозима, родитељима."

Психолог и психотерапеут Јелена Манојловић истакла је да није усамљен случај да неки Тикток тренд лоше утиче на ментално и физичко здравље младих:

"Нажалост, у таквом свијету живимо да се више окрећемо савјетима вјештачке интелигенције или Тиктока по питању свега, па и по питању здравља. То показује колико нам је систем вриједности изокренут и колико наводни Тикток стручњаци и инфлуенсери имају јак утицај на нашу дјецу. Сматрам да је улога родитеља јако битна у смислу селекције садржаја, односно да родитељи морају да буду више укључени у живот своје дјеце. Недавно истраживање је показало да деца проводе максимално 22 минута дневно у комуникацији с родитељима, што је за нас као друштво и као родитеље обесхрабрујуће. Србија је погодно тло да се и овај Тикток тренд појави код нас. Родитељи, опрез."

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Tik Tok

izazov

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Електро-Бијељина: Сутра застој у испоруци струје

Градови и општине

Електро-Бијељина: Сутра застој у испоруци струје

4 ч

0
Европа

Свијет

Објављена нова мапа Европе: БиХ и регион у црвеном

4 ч

0
Данас хладно, облачно и углавном суво

Друштво

Данас хладно, облачно и углавном суво

4 ч

0
Често осјећате вртоглавицу када устанете? Обратите пажњу на ове знакове

Здравље

Често осјећате вртоглавицу када устанете? Обратите пажњу на ове знакове

4 ч

0

Више из рубрике

Европа

Свијет

Објављена нова мапа Европе: БиХ и регион у црвеном

4 ч

0
Кијев пост: Зеленски би могао да посјети Трампову резиденцију на Флориди 28. децембра

Свијет

Кијев пост: Зеленски би могао да посјети Трампову резиденцију на Флориди 28. децембра

4 ч

0
Олуја у Калифорнији

Свијет

Олуја у Калифорнији односи животе, без струје остало 100.000 људи

4 ч

0
САД напале камп ИСИЛ-а у Нигерији

Свијет

САД напале снаге Исламске државе у Нигерији: ''Убијање хришћана мора да престане''

5 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

09

Неинформисана? Александра Пандуревић се обрукала покушајем спина

12

04

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner