Олуја у Калифорнији односи животе, без струје остало 100.000 људи

Извор:

Агенције

26.12.2025

07:19

Коментари:

0
Олуја у Калифорнији
Фото: Tanjug/AP

Јаке кише у великим дијеловима Калифорније изазвале су поплаве и клизишта, а до божићне ноћи погинуле су три особе.

Олује за које се очекивало да ће трајати до петка донијеле су 27 цм кише по метру квадратном у неким дијеловима округа Лос Анђелеса те изазвале евакуације и затвориле главне цесте.

Zemljotres

Србија

Земљотрес погодио Србију

Хитне службе су морале извршити неколико акција спашавања, укључујући и спашавање људи заглављених у возилима због пораста поплавне воде. Гувернер Калифорније Гавин Невсом прогласио је у сриједу ванредно стање у Лос Ангелесу и другим окрузима јужне Калифорније.

Око 100.000 људи у држави било је без струје од четвртка навече.

Амерички Центар за временске прогнозе саопштио је у четвртак да су "могуће бројне бујичне поплаве".

Брзина вјетра у подручју залива Сан Францисцо премашила је 161 км/х у једној опсерваторији у близини Сан Јосеа.

Нападнут камп ИСИЛ у Нигерији-26122025

Свијет

САД напале снаге Исламске државе у Нигерији: ''Убијање хришћана мора да престане''

Олује су долазиле од више атмосферских ријека које су носиле велике облаке влаге из тропа током једне од најпрометнијих туристичких седмица у години.

Kalifornija

Олуја

