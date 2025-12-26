Олуја у Калифорнији односи животе, без струје остало 100.000 људи

Извор:
26.12.2025
Јаке кише у великим дијеловима Калифорније изазвале су поплаве и клизишта, а до божићне ноћи погинуле су три особе.
Олује за које се очекивало да ће трајати до петка донијеле су 27 цм кише по метру квадратном у неким дијеловима округа Лос Анђелеса те изазвале евакуације и затвориле главне цесте.
Хитне службе су морале извршити неколико акција спашавања, укључујући и спашавање људи заглављених у возилима због пораста поплавне воде. Гувернер Калифорније Гавин Невсом прогласио је у сриједу ванредно стање у Лос Ангелесу и другим окрузима јужне Калифорније.
Око 100.000 људи у држави било је без струје од четвртка навече.
Амерички Центар за временске прогнозе саопштио је у четвртак да су "могуће бројне бујичне поплаве".
Брзина вјетра у подручју залива Сан Францисцо премашила је 161 км/х у једној опсерваторији у близини Сан Јосеа.
Олује су долазиле од више атмосферских ријека које су носиле велике облаке влаге из тропа током једне од најпрометнијих туристичких седмица у години.
