СПЦ данас слави пет мученика

Курир

26.12.2025

07:09

СПЦ данас слави пет мученика
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају дан Светих мученика Евстратија, Аксентија, Евгенија, Мардарија и Ореста — дан храбрих мужева који су засијали као пет сјајних звезда у црно вријеме христоборних царева Диоклецијана и Максимијана.

Евстратије свети беше римски војвода у граду Саталиону, Евгеније му беше друг у војсци, Орест беше угледан војник, Аксентије свештеник, а Мардарије прост грађанин и земљак Евстратијев, обојица из града Аравракина. Царски намесници Лисије и Агрикола мучише најприје Аксентија као свештеника.

Видјећи невино страдање хришћана, Евстратије се сам пријави Лисију и изјави, да је хришћанин. За вријеме мучења Евстратијева ступи Евгеније пред судију и узвикну: "Лисије, и ја сам хришћанин".

А када Евстратија провођаху са осталим мученицима кроз град Аравракин, виде их Мардарије са крова своје куће, опрости се са женом и двоје нејаке дјеце, и појури за њима вичући мучитељима у лице:

"И ја сам хришћанин као и господин мој Евстратије".

А светом Оресту испаде крст из недара, када стрељаше нишан пред Лисијем, по чему га Лисије позна да је хришћанин, што и сам Орест отворено исповеди. Бијеше Орест млад и красан војник, и растом надвишаваше све остале војнике. Аксентије би посечен, Евгеније и Мардарије скончаше у мукама, Орест издахну на усијаном гвожђу, а Евстратије у пећи огњеној. Пред смрт причести светог Евстратија у тамници свети Власије. Мошти њихове бијеху доцније пренијете у Цариград и сахрањене у цркви њиховог имена – Светих Петочисленика. У тој цркви њих су виђали живе, а свети Орест јавио се и светом Димитрију Ростовском. Од светог Евстратија остала је красна молитва која се чита на суботној полуноћници.

Тропар

Свети мученици Евстратије, Аксентије, Евгеније, Мардарије и Орест (глас 4): Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви вијенац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље побједише, а разорише и немоћну дрскост демона: Њиховим молитвама спаси душе наше, преноси Курир.

