Logo
Large banner

Километарске гужве на границама: На овом граничном прелазу се чека и до 4 сата

Извор:

Аваз

25.12.2025

20:37

Коментари:

0
Километарске гужве на границама: На овом граничном прелазу се чека и до 4 сата
Фото: АМС РС

Хаотично је стање на граничним прелазима између Босне и Херцеговине и Хрватске. Колоне су километарске, а чекања вишесатна.

Тако се на граничном прелазу Стара Градишка Градишка за прелазак границе са аутомобилима чека чак четири сата.

На граничном прелазу Маљевац – Велика Кладуша чека се сат и по, а на граничном прелазу Славонски Брод – Босански Брод сат времена. Велике колоне возила забиљежене су и на граничним прелазима између Србије и Хрватске. На прелазак границе на граничном прелазу Бајаково- Батровци тако се чека два сата.

Граница Градишка

Градови и општине

Дужа чекања на више граничних прелаза

Појачан интензитет

Разлог дужих задржавања осим појачаног интензитета саобраћаја током празника је и дужина примјене ЕЕС система уласка у Европску унију, односно Хрватску. Наглашава се да су обавијести МУП о чекању на граничним прелазима подложне честим промјенама због примјене новог система уласка у ЕУ, пише Аваз.

Нови систем уласка/изласка (Ентрy/Еxит Сyстем – ЕЕС) Европске уније примјењује се на свим међународним граничним прелазима, као и на оним пограничним прелазима који су темељем Уговора између Републике Хрватске и Босне и Херцеговине привремено одређени за међународни промет.

Његовом примјеном аутоматски се биљеже лични подаци, подаци о путним исправама те датуми и времена уласка или изласка држављана трећих земаља, као и могућа одбијања уласка у Републику Хрватску, односно шенгенски простор.

Приликом првог уласка у Републику Хрватску, односно у Европску унију, од држављана трећих земаља прикупљаће се биометријски подаци – отисци четири прста и фотографија лица – уз податке из путне исправе.

Подијели:

Тагови:

гужве на граници

Гранични прелаз

stanje na putevima

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Имате времена до поноћи: Познати свештеник открио ко данас треба да се моли за новац

Друштво

Имате времена до поноћи: Познати свештеник открио ко данас треба да се моли за новац

4 ч

0
Шобот: Едукација важан сегмент

Друштво

Шобот: Едукација важан сегмент

8 ч

0
Забрана пушења у Српској: Када која одредба ступа на снагу

Друштво

Забрана пушења у Српској: Када која одредба ступа на снагу

9 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

22

43

Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

22

40

Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

22

26

Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

22

07

Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner