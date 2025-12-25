Километарске гужве на границама: На овом граничном прелазу се чека и до 4 сата

Извор:
Аваз
25.12.2025
20:37
Хаотично је стање на граничним прелазима између Босне и Херцеговине и Хрватске. Колоне су километарске, а чекања вишесатна.
Тако се на граничном прелазу Стара Градишка Градишка за прелазак границе са аутомобилима чека чак четири сата.
На граничном прелазу Маљевац – Велика Кладуша чека се сат и по, а на граничном прелазу Славонски Брод – Босански Брод сат времена. Велике колоне возила забиљежене су и на граничним прелазима између Србије и Хрватске. На прелазак границе на граничном прелазу Бајаково- Батровци тако се чека два сата.
Разлог дужих задржавања осим појачаног интензитета саобраћаја током празника је и дужина примјене ЕЕС система уласка у Европску унију, односно Хрватску. Наглашава се да су обавијести МУП о чекању на граничним прелазима подложне честим промјенама због примјене новог система уласка у ЕУ, пише Аваз.
Нови систем уласка/изласка (Ентрy/Еxит Сyстем – ЕЕС) Европске уније примјењује се на свим међународним граничним прелазима, као и на оним пограничним прелазима који су темељем Уговора између Републике Хрватске и Босне и Херцеговине привремено одређени за међународни промет.
Његовом примјеном аутоматски се биљеже лични подаци, подаци о путним исправама те датуми и времена уласка или изласка држављана трећих земаља, као и могућа одбијања уласка у Републику Хрватску, односно шенгенски простор.
Приликом првог уласка у Републику Хрватску, односно у Европску унију, од држављана трећих земаља прикупљаће се биометријски подаци – отисци четири прста и фотографија лица – уз податке из путне исправе.
