Шобот: Едукација важан сегмент

Вршилац дужности генералног директора Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Републике Српске Никола Шобот рекао је да је едукација у овој здравственој установи важан сегмент у свим организационим цјелинама.
Шобот је рекао да је дводневни напредни курс за лапароскопску колоректалну хирургију, који је почео данас у УКЦ-у Српске, наставак праксе преношења знања које је једина ствар која се умножава дијељењем.
Он је додао да ће УКЦ Српске наставити да развија овакве програме и пружа најбоље услуге нашим пацијентима, саопштено је из ове здравствене установе.
Напредни курс за лапароскопску колоректалну хирургију је велики научни скуп, који организују Удружења ендоскопских хирурга Србије /УЕХС/, Удружења хирурга Републике Српске и УКЦ-а Српске. Намијењен је специјалистима опште и абдоминалне хирургије који се баве лапароскопијом, онима који изводе лапароскопске процедуре из области колоректалне хирургије, те имају искуство у лапароскопској хирургији из других области која им је база да крену у област лапароскопске колоректалне хирургије.
Курс је намијењен хирурзима из болница, те је позван и одређени број хирурга из Удружења хирурга Федерације БиХ /ФБиХ/.
"Ово је први напредни курс лапароскопске колоректалне хирургије које УЕХС организује и опредијелили су се да он буде реализован у Републици Српској и нашој установи. У Бањалуку долази осам сертификованих предавача и инструктора лапароскопије, који ће кроз 11 предавања приказати савремени мултидисциплинарни приступ лијечења колоректалног карцинома", наведено је у саопштењу.
Ријеч је о еминентним стручњацима из УКЦ Србије, Ургентног центра Србије, УКЦ Војводине, Института за радиологију и онкологију Србије.
Кроз врхунска предавања хирурзи, онколози, радиотерапеути, али и сви заинтересовани љекари ће имати прилику да чују најновије смјернице мултидисциплинарног лијечења колоректалног карцинома, те све смјернице и инструкције у вези са лапароскопском колоректалном хирургијом.
За сутра је планирано да буду урађене двије показне лапароскопске процедуре са приказом у операционим салама УКЦ Републике Српске уз видео-пренос и појашњење сваког детаља у вези са лапароскопском колоректалном хирургијом.
