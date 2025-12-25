Додик о понављању избора: Тек ћете видјети шта ћемо вам урадити

Аутор:Стеван Лулић
25.12.2025
14:36
Коментари:12
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је невјероватно да ЦИК поништи изборе у 136 бирачких мјеста, а да није било контролног бројања гласова.
"Кога праве будалама?", упитао је Додик.
Рекао је да је на дјелу завјера против Срба и поново упитао како је могуће да су "лопови само они који су гласали за Карана", док су други у реду.
Као примјер навео је Бањалуку.
Република Српска
Ковачевић: Циљ одлуке ЦИК-а је да се сруши воља грађана
"Ту смо изгубили са 14.000 гласова и то поштујемо. Ми нисмо рекли да су грађани Бањалуке лопови и криминалци", истакао је Додик након састанка представника владајуће коалиције.
Нагласио је да ЦИК није постигао оно што је хтио, већ напротив.
"Оно што су хтјели још нису урадили али једно јесу, а то је да ову коалицију направе још јединственијом. Криминалци нису на овим бирачким мјестима, него су тамо у ЦИК-у. Да ли да српски народ хоће да буде увучен у ту завјеру?", каже Додик.
Подсјетио је да сам ЦИК није изабран на легитиман начин.
"Ово је завјера почела је тренутка када је опозиција из Републике Српске СДС и ПДП и Небојша Вукановић пристали да буду дио пројекта који је ишао да се СНСД-у укине четврти мандат а након тога развласти предсједник Републике да би правили ово што праве", рекао је Додик и додао да се обрачунавају како би узели Републику Српску.
"ЦИК није изабран у складу са законом, увучен је овај из ПДП-а. Они су прихватили да раде са муслиманима, они кажу да су ови Срби који су гласали за Карана мање вриједни, они мисле да могу спроводе свој терор", рекао је Додик.
Додик је најавио и кривичне пријаве против чланова ЦИК-а БиХ за које је рекао да проводе политички терор.
"Идемо јединствено. Све иједан именовани члан у име ових партија биће задужен да буде на терену и онда ћемо се састати и видјети ко је урадио посао, ко није. Не могу да вјерујем да само на овим гласачким мјестима постоје Срби који су лопови, а они који су гласали за другог кандидата они су у реду", каже он.
Позвао је све гласаче да изађу на изборе и да потврде своју вољу.
"Тек ћете да видите шта ћемо вам урадити", поручио је ЦИК-у и опозицији, изражавајући увјерење да ће подршка Карану сада бити још већа.
Увјерен је да ће сада изаћи више људи на изборе, јер је велики број претходне бојкотовао због одлуке Суда и ЦИК-а.
Додик је рекао да је поништавање избора на 136 бирачких мјеста противправан посао, али да нема институције која би то утврдила.
Стевандић: Озбиљан ударац, али ми ћемо још озбиљније узвратити
"Суд БиХ је дио завјере. Уставни суд БиХ такође. То гледамо годинама", рекао је Додик на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка владајуће коалиције у Српској.
Он је поручио да су ови избори дефинитивна потврда да ли има Републике Српске или не.
"Нећемо дати Републику Српску. Борићемо се за Републику Српску и побиједићемо, јер је то једина могућа побједа", нагласио је Додик.
Он је истакао да се многе противправне радње подузимају само на основу харанге медија из Федерације БиХ и појединих медија из Српске.
"Волио бих да нема тих избора, али не смијемо сада рећи нећемо. Хоћемо. Наш циљ је да добијемо више и добићемо више, изаћи ће више људи", рекао је Додик.
Он је увјерен да ће кандидат СНСД-а Синиша Каран добити изборе на спорним бирачким мјестима, те је позвао грађане из Лакташа, Добоја, Зворника и осталих локалних заједница да изађу на изборе и "покажу да нису криминалци, већ да криминалци станују у ЦИК-у".
Додик је навео да се члан ЦИК-а Вања Бјелица-Прутина окомила на Србе и Републику Српску.
"Она је везана за муслимане, зна се како и немојте рећи да није фер да се то каже. Није њу случајно Мирко Шаровић предложио у ЦИК. Знамо њену биографију", рекао је Додик.
