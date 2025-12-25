Logo
Large banner

Дужа чекања на више граничних прелаза

25.12.2025

14:43

Коментари:

0
Дужа чекања на више граничних прелаза
Фото: АМС РС

Појачана је фреквенција и дужа су чекања путничких возила на улазу у БиХ на граничним прелазима Велика Кладуша, Костајница, Доња Градина, Градишка, Брод, Свилај и Орашје, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим граничним прелазима задржавања за сада нису дужа од 30 минута.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, а од 2. децембра гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Подијели:

Тагови:

gužva

АМС РС

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

За викенд појачана контрола саобраћаја у Херцеговини

Градови и општине

За викенд појачана контрола саобраћаја у Херцеговини

5 ч

0
Појачан саобраћај на четири прелаза са Хрватском

Градови и општине

Појачан саобраћај на четири прелаза са Хрватском

1 д

0
Метеорити пали у Медну код Мркоњић Града: Астрономи позивају грађане да обрате пажњу

Градови и општине

Метеорити пали у Медну код Мркоњић Града: Астрономи позивају грађане да обрате пажњу

1 д

0
Од чега се ''гуше'' грађани у Гацку?

Градови и општине

Од чега се ''гуше'' грађани у Гацку?

1 д

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Ове намирнице најбрже уништавају бубреге, треба их избјегавати

17

14

Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

16

59

Ливерпул спрема замјену за Исака и види је у лику Душана Влаховића

16

53

Несрећа на ауто-путу 9. јануар, аутомобил завршио на боку

16

47

За ова 4 знака у 2026. години више не постоје препреке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner