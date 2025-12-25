Дужа чекања на више граничних прелаза

25.12.2025
14:43
Коментари:0
Појачана је фреквенција и дужа су чекања путничких возила на улазу у БиХ на граничним прелазима Велика Кладуша, Костајница, Доња Градина, Градишка, Брод, Свилај и Орашје, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим граничним прелазима задржавања за сада нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, а од 2. децембра гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
