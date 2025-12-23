Од чега се ''гуше'' грађани у Гацку?

Извор:
АТВ
23.12.2025
19:15
Коментари:2
Дим, прашина, магла, мирис сумпора то је и даље гатачка свакодневница. Неки су се вратили маскама, а неки помоћ траже у Дому здравља. Међу њима и Влатко.
''Бога ми ја сам оперисао тумор, имам бронхитис, астму и ја морам носити маску, када је ово овако'', каже становник Гацка, Влатко Манигода.
Пуне су амбуланте гатачког Дома здравља. Има грипа али и сумпор оставља посљедице АТВ-у каже доктор.
''Пацијенти су се јављали због разних симптома као што су црвенило очију, свраб очију, кашаљ. Јављали су нам се хронични болесници који имају респираторна обољења, астму и хроничну болест плућа'', каже доктор из Дома здравља Гацко, Срђан Кравић.
Узрок загађења је близу града, у руднику. Гори депонија угља лошег квалитета.
Ово је депонија која данима гуши Гачане. До самозапаљења је дошло још љетос али све је кулминирало у задњих 15 дана.
Радници РиТЕ Гацко дане проводе у овом хаосу. За АТВ причају да није нимало лако.
''Ево видите, увјерите се гдје смо и шта смо. Толика је овдје ова загађеност, толики је смог, а поврх свега тога и магла, нисмо могли ништа да радимо од магле. Углавном иде добро'', рекао је Здравко Гргур, надзорник Ц бригаде у РиТе Гацко.
Добро иде, кажу и шефови. Више од 70% депоније која је била цијела у пламену је санирано објашњавају челници и обећавају да ће пожар угасити до Нове године. Прије санације су морати направити путеве до депоније.
''Трећина транспортне механизације је ангажована на санацији ове депоније, све расположиве капацитете које смо имали смо ангажовали на санацији овога дијела. Сигурно да су дискрентни хероји ови људи који су овдје радили, већ преко 50.000 метара кубних материјала је пресуто реко ове депоније'', казао је Петар Марковић, помоћник директора РиТЕ Гацко.
''За ове радове довозимо лапорац из Централног поља, чист лапорац без примјеса угља јер било који други лапорац из Повлатне зоне одакле иде угаљ за електрану ти лапорци не могу овдје јер би се додатно запалили'', истакао је Александар Атељевић, главни технички руководилац РЈ Рудник у РиТЕ Гацко.
Ова депонија је ту деценију, на њој је угаљ који не може да гори у електрани очито је да може на земљи. Због свега је гатачки Штаб за ванредне ситуације у сталном засиједању. Донијели су заакључке и предложили неке мјере, између осталог ношење маски и што краћи боравак вани. За четвртак се планира и ванредна сједница гатачког парламента, баш на ову тему.
