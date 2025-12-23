Пуштен у рад банкомат БПШ Банке у Босанском Грахову

23.12.2025
Вођена принципима друштвене одговорности, финансијске укључености и равномјерног регионалног развоја, БПШ Банка а.д. Бања Лука, у партнерству са Општином Босанско Грахово, успјешно је реализовала иницијативу постављања банкомата, чиме је начињен изузетно значајан корак ка унапређењу квалитета живота и финансијске доступности у овој локалној заједници.
За становнике Босанског Грахова, општине без банкарских пословница, доступност банкомата представља много више од техничког унапређења, она значи сигурност, уштеду времена и новца, те већу самосталност у обављању свакодневних финансијских обавеза. Грађанима је сада омогућен брз и поуздан приступ готовини у мјесту становања, чиме се у потпуности елиминише потреба за путовањем у удаљене центре, што је посебно важно за старија лица, пензионере, те породице са дјецом.
Постављање банкомата на адреси Војислава Иветића 2, има шири друштвено-економски значај јер доприноси јачању локалне економије и стварању повољнијег амбијента за живот и рад.
Ова иницијатива додатно доприноси смањењу финансијске искључености и представља важан корак ка равномјернијем развоју локалних заједница у Босни и Херцеговини. У том контексту, сарадња БПШ Банке и Општине Босанско Грахово показује како одговорно институционално дјеловање може имати директан и дугорочан позитиван утицај на живот грађана ове општине.
БПШ Банка овим дјеловањем потврђује своју стратешку опредијељеност да препозна потребе локалних заједница и понуди конкретна рјешења тамо гдје су она најпотребнија. Банка остаје посвећена изградњи повјерења и пружању подршке развоју локалних заједница, које чине темељ друштвене стабилности.
Постављањем банкомата у Босанском Грахову, БПШ Банка даје снажан допринос одрживости локалних заједница и побољшању свакодневног живота њених становника, потврђујући своју мисију да буде још ближе грађанима.
БПШ Банка и даље наступа на тржишту са јасно артикулисаним државним интересом, представљајући капитал Републике Србије у Босни и Херцеговини.
