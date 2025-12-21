Logo
"Крофне из блока" испред Цркве Свете Тројице у Приједору

АТВ

21.12.2025

Након служене литургије, сви заинтересовани вјерници, симболичним износом могли су да купе крофне и засладе се, а уједно и покажу своју хуману страну. Сав приход од продаје, као и добровољни прилози, биће усмјерени ка породицама којима ова организација пружа помоћ у оквиру својих редовних активности.

„Ја кажем, били су у Светом Георгију у Туковима, то је нешто дивно, то је радост, то је јединство, то је слога, то је љубав“, „Ово је добро једно дјело, фино и фино је вид јети фино чути да се помажемо узајамно, да ширимо љубав“,

Хуманитарна акција окупила је бројне волонтере и вјернике, који су својим учешћем и подршком још једном показали колико је важна солидарност и брига за оне којима је помоћ најпотребнија.

„Много нам значи, дођемо издвојимо тај један дан седмично или како год, некад мјесечно кад нема неких догађаја, дођемо кући срећни и задовољни знамо да смо некоме помогли, то је наше мало, издвојимо. Како би дошли у Цркву дођемо овдје пола сата раније, поставимо ово све и нама је лијепо, дружимо се а заправо помогнемо многим породицама“, каже члан Хуманитарне организације „Срби за Србе“ Дамјан Дробац.

Посљедња хуманитарна акција „Крофне из блока“ у овој години, одржаће се 28. децембра, испред Манастира Милошевац.

