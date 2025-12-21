Грађани позвани да носе маске и смање боравак на отвореном

Извор:
СРНА
21.12.2025
16:52
Коментари:0
Општински Штаб за ванредне ситуације препоручио је становницима општине Гацко да смање боравак на отвореном, посебно у ужој градској зони и у периодима осјетно великог загађења, ујутро и увече, као и да користе заштитне маске.
"Нарочито истичемо да боравак у том периоду избјегавају дјеца, труднице, старије особе и хронични болесници /астматичари, пацијенти са кардиоваскуларним обољењима, пацијенти са хронични респираторним и алергијским обољењима", наведено је у саопштењу објављеном на сајту општине након данашњег засједања Штаба.
Штаб за ванредне ситуације препоручује избјегавање физичке активности на отвореном у периодима високе концентрације загађујућих материја.
Хроничним болесницима је препоручено да редовно узимају прописане терапије, а у случају погоршања здравственог стања или било којих других симптома проузрокованих тренутним загађењем ваздуха да се благовремено јаве у Дом здравља Гацко.
Хроника
Грлићем флаше покушао опљачкати пумпу
Закључено је и да Општински штаб за ванредне ситуације више пута у току дана информише јавност о стању квалитета ваздуха, користећи податке са мјерне станице у непосредној близини Основне школе "Свети Сава".
Поводом прекомјерног загађења ваздуха на подручју Гацка, општински Штаб за ванредне ситуације јуче је најавио непрекидна засједања.
Општински штаб за ванредне ситуације јуче је донио закључак поводом загађења ваздуха проузрокованог горењем депонија на дијелу површинског копа рудника да ће о свему упознати надлежне институције с циљем рјешавања проблема у чије превазилажење су већ укључени радника Рудника и Термоелектране.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
8 ч1
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
22 ч0
Најновије
Најчитаније
17
49
17
44
17
42
17
27
17
22
Тренутно на програму