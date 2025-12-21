Грлићем флаше покушао опљачкати пумпу

21.12.2025
Двадесетседмогодишњак С.В. из Брчког оптужен је да је оштетио ауто на који је бацио циглу и лупао га лопатом, али и да је неколико мјесеци касније грлићем флаше покушао опљачкати бензинску пумпу.
Кривична дјела је, према оптужници Тужилаштва Брчко дистрикта, починио у стању битно смањене урачунљивости.
Како се наводи, он је 23. марта ове године у мјесту Поточари испред куће С.В., у стању битно смањене урачунљивости усљед фазе апстиненцијалне кризе, након краће вербалне расправе са својим братом бацио бетонску циглу на паркирани форд, усљед чега је дошло до пуцања вјетробранског стакла.
Терете га да је након тога узео лимену лопату за снијег, којом је разбио десно задње бочно стакло, средње лијево бочно стакло, те на поклопцу мотора направио оштећења у виду огреботина.
"Након тога је отишао до помоћног објекта, љетне кухиње, те лопатом за снијег у потпуности разбио стакло на лијевом крилу врата, док је на десном крилу разбио само вањско", пише у оптужници и додаје се да је власнику причинио штету од 1.650 КМ.
Такође га терете и да је 11. јула ове године, око 14.40, у Брчком у стању битно смањене урачунљивости, привремене душевне поремећености, дошао на бензинску пумпу и купио једну флашу вина. Након тога је изашао из објекта, а за њим и радник пумпе М.Т. како би услужио купца.
"Свјестан и са намјером да одузме туђу ствар, а што је и хтио, искористио је радниково одсуство из објекта, разбио стаклену флашу вина коју је претходно купио и уз повик 'ово је пљачка' трчећи са грлићем флаше у руци ушао у пумпу", пише у оптужници.
Он је тада узео новац, у апоену од 100 КМ, двије новчанице по 50 КМ и пет евра, након чега је покушао изаћи из објекта, у чему га је спријечио радник који је затворио врата објекта и држао их до доласка полиције.
Како је потврђено "Независним новинама", оптужницу против њега је подигло Тужилаштво Брчко дистрикта, а потом ју је потврдио надлежни суд.
