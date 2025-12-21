Logo
Large banner

Грлићем флаше покушао опљачкати пумпу

21.12.2025

16:43

Коментари:

0
Грлићем флаше покушао опљачкати пумпу
Фото: Cottonbro studio/Pexels

Двадесетседмогодишњак С.В. из Брчког оптужен је да је оштетио ауто на који је бацио циглу и лупао га лопатом, али и да је неколико мјесеци касније грлићем флаше покушао опљачкати бензинску пумпу.

Кривична дјела је, према оптужници Тужилаштва Брчко дистрикта, починио у стању битно смањене урачунљивости.

Како се наводи, он је 23. марта ове године у мјесту Поточари испред куће С.В., у стању битно смањене урачунљивости усљед фазе апстиненцијалне кризе, након краће вербалне расправе са својим братом бацио бетонску циглу на паркирани форд, усљед чега је дошло до пуцања вјетробранског стакла.

Терете га да је након тога узео лимену лопату за снијег, којом је разбио десно задње бочно стакло, средње лијево бочно стакло, те на поклопцу мотора направио оштећења у виду огреботина.

Магла у Србији

Србија

Полиција издала битно упозорење свим учесницима у саобраћају

"Након тога је отишао до помоћног објекта, љетне кухиње, те лопатом за снијег у потпуности разбио стакло на лијевом крилу врата, док је на десном крилу разбио само вањско", пише у оптужници и додаје се да је власнику причинио штету од 1.650 КМ.

Такође га терете и да је 11. јула ове године, око 14.40, у Брчком у стању битно смањене урачунљивости, привремене душевне поремећености, дошао на бензинску пумпу и купио једну флашу вина. Након тога је изашао из објекта, а за њим и радник пумпе М.Т. како би услужио купца.

"Свјестан и са намјером да одузме туђу ствар, а што је и хтио, искористио је радниково одсуство из објекта, разбио стаклену флашу вина коју је претходно купио и уз повик 'ово је пљачка' трчећи са грлићем флаше у руци ушао у пумпу", пише у оптужници.

Он је тада узео новац, у апоену од 100 КМ, двије новчанице по 50 КМ и пет евра, након чега је покушао изаћи из објекта, у чему га је спријечио радник који је затворио врата објекта и држао их до доласка полиције.

Како је потврђено "Независним новинама", оптужницу против њега је подигло Тужилаштво Брчко дистрикта, а потом ју је потврдио надлежни суд.

Подијели:

Тагови:

benzinska pumpa

pljačka

Брчко

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Паркирао" BMW у кинеску продавницу

Хроника

"Паркирао" BMW у кинеску продавницу

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Пуцњава у БиХ: Усред вожње отворили ватру на човјека

4 ч

0
Направио потпуни хаос: Возач пежоа ''згртао'' паркирана аута

Хроника

Направио потпуни хаос: Возач пежоа ''згртао'' паркирана аута

5 ч

0
Ужас: Пронађени дијелови људског тијела, сумња се на једно

Хроника

Ужас: Пронађени дијелови људског тијела, сумња се на једно

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

49

Од Дервиша до Обилићева, Бањалучани ујединили срца: Сакупљено скоро 15.000 КМ на "Крофнама из блока"

17

44

Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

17

42

Двије особе погинуле на ауто-путу

17

27

Пиромани посијали страх: Грађани се питају ко су наручиоци "пепео порука"

17

22

Њемачки пензионери никако да "скроје крај са крајем"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner