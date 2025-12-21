Logo
Large banner

Ужас: Пронађени дијелови људског тијела, сумња се на једно

Извор:

Курир

21.12.2025

12:09

Коментари:

0
Ужас: Пронађени дијелови људског тијела, сумња се на једно
Фото: Танјуг/АП

У околини Трговишта пронађени су дијелови људског тијела.

Полиција из овог краја обавијестила је Више јавно тужилаштво из Врања, које је наложило обдукцију остатака, како би се утврдио идентитет, евентуално постојање кривичног дјела.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова позвала Европу да се уразуми: Дај Боже да престану сами себе да уништавају

Сумња се да је ријеч о старијем мушкарцу који се води као нестало лице, преноси Курир.

Подијели:

Таг:

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова позвала Европу да се уразуми: Дај Боже да престану сами себе да уништавају

Свијет

Захарова позвала Европу да се уразуми: Дај Боже да престану сами себе да уништавају

2 ч

0
Кејти Спенсер

Занимљивости

Новинарка сочно опсовала у пријеносу уживо: ''Дајте јој повишицу''

2 ч

0
Лед направио хаос на Купресу: Слетјело више возила

Хроника

Лед направио хаос на Купресу: Слетјело више возила

2 ч

0
Ненад Стефановић

Кошарка

Стефановић: Поносан сам на тим, заслужена побједа

2 ч

0

Више из рубрике

Лед направио хаос на Купресу: Слетјело више возила

Хроника

Лед направио хаос на Купресу: Слетјело више возила

2 ч

0
Ловокрадице починиле масакр: Полиција одузела свиње и пушке

Хроника

Ловокрадице починиле масакр: Полиција одузела свиње и пушке

2 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Градишка: Пријавио да су му украдени точкови са поршеа - завршио у лисицама

3 ч

0
Несрећа на аутопуту Београд - Ниш

Хроника

Двоје страдалих у језивој несрећи: Стравични призори на мјесту

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

Стиже хаос: Oвог датума креће смрзавање

14

12

Стиже нова Лада и изгледа моћно - ово је могућа цијена

14

07

Хитно се огласиле и банке због информације да мијењају само 100 евра

14

01

Емотивна порука Милојевића након разлаза са Звездом

13

59

Банке уводе ново правило: Укидају се накнаде за одржавање рачуна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner