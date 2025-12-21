Ужас: Пронађени дијелови људског тијела, сумња се на једно

Извор:
Курир
21.12.2025
12:09
У околини Трговишта пронађени су дијелови људског тијела.
Полиција из овог краја обавијестила је Више јавно тужилаштво из Врања, које је наложило обдукцију остатака, како би се утврдио идентитет, евентуално постојање кривичног дјела.
