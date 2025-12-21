Лед направио хаос на Купресу: Слетјело више возила

Лед који се јутрос, 21. децембра, створио на Купресу, направио је праву пометњу у саобраћају па је неколико возила на поменутом превоју слетјело са пута.

На снимку који кружи друштвеним мрежама виде се три возила на којима је причињена материјална штета.

Није познато има ли повријеђених особа.

На лицу мјеста нашла се група људи која је притекла у помоћ.

Планински превој на Купресу познат је по опасности за вожњу у зимским данима због ниских температура и стварања поледице.

Лед који се створио због хладноће представља опасност за возаче. Апелујемо на опрез на поменутој дионици.

Мјесту је смјештено на 1.100 метара надморске висине.