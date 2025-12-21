Logo
Лед направио хаос на Купресу: Слетјело више возила

21.12.2025

12:01

Коментари:

0
Лед направио хаос на Купресу: Слетјело више возила
Фото: Printscreen/Facebook/Bugojno danas

Лед који се јутрос, 21. децембра, створио на Купресу, направио је праву пометњу у саобраћају па је неколико возила на поменутом превоју слетјело са пута.

На снимку који кружи друштвеним мрежама виде се три возила на којима је причињена материјална штета.

Није познато има ли повријеђених особа.

На лицу мјеста нашла се група људи која је притекла у помоћ.

Игокеа - ФМП

Кошарка

Стефановић: Поносан сам на тим, заслужена побједа

Планински превој на Купресу познат је по опасности за вожњу у зимским данима због ниских температура и стварања поледице.

Лед који се створио због хладноће представља опасност за возаче. Апелујемо на опрез на поменутој дионици.

Мјесту је смјештено на 1.100 метара надморске висине.

