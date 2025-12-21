Logo
Српска пјевачица шокирала признањем: Знала сам да има жену

Блиц

21.12.2025

11:44

Вишња Петровић
Српска пјевачица Вишња Петровић (36) отворено је говорила о борби са вишком килограма, а како је једном приликом признала, она је чак на наступима гасила рефлекторе како јој се не би видио целулит на ногама.

Међутим, да је сада довела линију до савршенства, свједоче њене најновије објаве на мрежама.

Вишња је сада позирала у црној сако-хаљини испод које је носила мрежасте чарапе, а смјели аутфит је употпунила црним кожним чизмама преко колена на високу штиклу.

Lukas Aca

Сцена

Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији

Иначе, она не крије да увијек има око 5 килограма вишка.

"Моја тајна је узак струк, па тако некад визуелно изгледам тако када сам дебља. Увијек кубурим са неких 5 килограма као и свака жена, то је најтеже да се скине. Јако сам критична према себи. Какве ја увреде испред огледала изговорим то само знају моји блиски сарадници", рекла је недавно.

"Била сам са ожењеним"

Подсјетимо, Вишња је шокирала признањем да је била у вези са мушкарцем за којег је знала да је ожењен.

Загађен ваздух у Бањалуци

Друштво

Људи ће бјежати из Бањалуке и Сарајева: Остварује ли се предвиђање из 2018?

"Била сам у вези са ожењеним мушкарцем. Знала сам да има жену, нисам ја будала. Ја не правим проблеме, била је то бурна веза. Знала сам да је заузет, али то ме више не занима", рекла је и додала:

"Хтјела сам забаву, али забава се претворила у љубав. Сви моралишу, ја волим све да пробам, сем дроге, јер нисам порочна".

