Обрадовићев асистент открио све детаље одласка Жоца из Партизана

Извор:
Телеграф
21.12.2025
11:05
Ситуација у Партизану постаје све тежа, а након дебакла у Каунасу црно-бијели се налазе у једном од најтежих тренутака посљедњих година.
Послије одласка Жељка Обрадовића, његов дугогодишњи асистент Ђозеп Марија Искијердо дао је опширан интервју за "3Цат" и открио бројне детаље који се тичу ситуације у клубу.
Он је на почетку открио шта тренутно ради, али и наговијестио када је Обрадовић почео да размишља о оставци.
"Није ово оно што смо жељели, али у свему лошем покушавам да извучем позитивну страну. Као што сам рекао, тринаест година сам био ван куће, ако изузмемо период пандемије. Сада користим прилику да будем код куће са својом породицом", рекао је.
Каже и да је још мјесец дана прије званичног одласка Жељко Обрадовић почео да прича о томе.
"То је била слијепа улица. То је био једини начин да престанемо да патимо јер другачији крај није био могућ. Заправо, мјесец дана прије оставке, прије повлачења, он ми је већ рекао да ћемо, ако ствари не буду ишле добро, напустити клуб. Хтио је да тренер који дође има времена током ФИБА прозора, а управо тада је Жељко и поднио оставку, како би тај нови човјек могао да припреми екипу. Рекао је да ћемо морати да прекинемо ако се ситуација не поправи", објаснио је он.
Искјердо је говорио и о односу који су играчи имали са Обрадовићем.
"Мора се рећи да нове генерације имају вриједности, етичке и моралне принципе, као и однос према раду и труду који су веома различити од онога што је постојало прије неколико година. Ситуација је постала таква да о њој није могло да се преговара, једноставно није било излаза. Опције су биле или да се најури не знам колико играча, што Жељко није хтио јер није желио да троши новац клуба, или да ми одемо. Желио је да неко други, ко има више снаге да преокрене ситуацију, то и уради", испричао је он.
Како истиче: "играчи нису знали шта је Партизан".
"Вјероватно је, више него то да ли су Американци или нису, утицало то што су то били играчи који не знају шта је Партизан, шта је Жељко Обрадовић, шта је Евролига, Европа, Србија или Београд. Без обзира на националност, проблем је био непознавање мјеста на ком се налазе. Није ријеч о једном или два играча. Постојала је група играча која се није слагала или им се није допадао начин на који је Жељко водио екипу и то су јасно показивали".
Наводи и да је Обрадовић замолио добар дио стручног штаба да остане у Партизану.
"Одмах након пораза, начина на који смо изгубили од Панатинаикоса, што је био дан када смо преломили, он је нама у стручном штабу рекао да ће ту стати и да је ту крај. Рекао нам је да ми имамо уговоре и да морамо да наставимо, замолио нас је да останемо, а ја сам му одговорио да ако оде, они побјеђују. Рекао сам му да истјера кога год треба да истјера и да идемо даље, јер то можемо да извучемо. Он ми је рекао да неће. И како вријеме пролази, сваким даном сам све сигурнији и убјеђенији да је то било једино рјешење".
Описао је и однос Обрадовића према Партизану.
"Тај клуб Партизан, то је његов живот. Био је код куће са пријатељима у Београду, вратио се послије 30 година проведених напољу. То је клуб у ком се формирао као човјек и као играч, поред клуба из града у ком је рођен, Борца из Чачка. Партизан је за њега представљао све. Све то је урадио са много муке, са огромном тескобом. Ситуација је постала таква да је почео да губи здравље. Сваког дана сам видио да је здравствено све лошије. Говорио ми је да много пати. Рекао је да ни његова породица, ни људи око њега, а ни он сам не заслужују да толико пати. Зато је одлучио да прекинемо и да неко други, са свежијом крвљу, то гура даље".
Жељков асистент је одговорио и на питање о томе гдје ће најтрофејнији тренер Европе наставити каријеру.
"Он у овом тренутку није размишљао о томе. Сада само мисли о томе како да се одмори и буде са породицом. Ја му говорим да он не заслужује овакав крај и да би требало да освоји десету Евролигу, Куп шампиона, како год то желиш да назовеш, па тек онда, ако хоће, нека остави све. Мислим да он не заслужује да заврши на овај начин. То је оно што сам му ја рекао. Тренутно он није у том стању. Заправо, рекли смо да ћемо ову годину дефинитивно искористити за одмор и нисмо размишљали ни о чему другом. Ја морам да радим, очигледно, али он, ако сматра да не треба више, освојио је све толико пута да нема шта да доказује. Више је ствар у начину на који је отишао, него у самом одласку", рекао је.
Као нови тренер Партизана помиње се Ђоан Пењароја, што за Искијерда није изненађење.
"Мене у овом свијету више ништа не изненађује. У свијету професионалног спорта, а у кошарци посебно, ништа ме не чуди. Заправо, мислим да га представљају у понедјељак. Па, желим му све најбоље. Наићи ће на невјероватне навијаче. Колико год ја то причао или објашњавао, то нема везе са стварношћу док се не доживи. Када се нађеш тамо, најежиш се. То је други ниво. То је неупоредив спектакл. Како навијају, како гурају екипу, како живе и осјећају клуб. И Ђоану и Партизану желим све најбоље, наравно", подвукао је шпански стручњак, преноси "Телеграф".
