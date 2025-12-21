Logo
У Српској траже веће казне за саобраћајне прекршаје

21.12.2025

Повећање броја смртно страдалих у саобраћајним несрећама у Републици Српској треба да упали знак за узбуну и да се што прије крене са пооштравањем казни за изазивање удеса због неприлагођене брзине и конзумације алкохола, изјавио је Срни Милија Радовић из Агенције за безбједност саобраћаја.

Радовић је навео да је за 11 мјесеци ове године у саобраћајним незгодама погинуло 118 лица, док је у цијелој прошлој години 94 смртно страдало, што указује да је ситуација значајно погоршана.

Иако су проведене бројне кампање како би се дјеловало превентивно, Радовић је истакао да су разлози саобраћајних удеса увијек исти, а највише непрописна и неприлагођена брзина и вожња под утицајем алкохола.

Велики проблем су, каже, ниске казне, које су законом прописане за прекршаје у саобраћају.

Казна за алкохол од 0,3 до 0,8 промила је 50 КМ, а уколико се плати у року од осам дана онда је то 25 КМ, док је у Словенији казна за тај прекршај од 600 до 800 евра.

Према његовим ријечима, проблем је што су казне утврђене законом из 2006. године, значи прије 19 година и само су неке у међувремену мијењане, те да такве никога неће спријечити да управља возилом под утицајем алкохола.

"Неопходно је да се на нивоу БиХ приступи изради новог закона и да се казне нивелишу са казнама у региону. Тренутне казне које имамо никога неће одвратити од чињења прекршаја", тврди Радовић.

Сматра неопходним да се издвајају већа средства за превентивне кампање, као и чешће оглашавање у медијима да би поруке и упозорења стигла до што већег броја грађана.

"Предстоје нам празници када је потребно додатно бити опрезан у саобраћају, а то стално напомињемо и кроз нашу кампању `Лако је алкохол одбити`. Циљ је да укажемо колика је опасност када возач сједне за волан, а при томе је под утицајем алкохола", рекао је Радовић.

Он је појаснио да алкохол прво изазива осјећај еуфорије, затим лажног самопоуздања, те да возач мисли да лако може савладати изазове у вожњи, али је у ствари потпуно супротно.

саобраћај

kazne

Milija Radović

