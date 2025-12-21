Бањалучанин ухапшен због сумње да је претукао суграђане палицом

Аутор:Огњен Матавуљ
21.12.2025
09:22
Коментари:0
Рајко Павић из Бањалуке ухапшен је јуче због сумње да је палицом претукао двојицу суграђана и једном нанио лаке, а другом тешке повреде због којих је задржан на лијечењу у УКЦ Републике Српске.
Све се одиграло 19. децембра на бензинској пумпи на путу за Мањачу. Након премлаћивања Павић се удаљио с лица мјеста и накнадно се сам јавио полицији, након чега је ухапшен. Мотив сукоба се истражује.
Друштво
Људи ће бјежати из Бањалуке и Сарајева: Остварује ли се предвиђање из 2018?
Из ПУ Бањалука је саопштено да је Р.П. из Бањалуке осумњичен да је починио кривична дјела тешка тјелесна повреда и тјелесна повреда
”Полицијској станици 19. децембра око 23.20 часова пријављено је да је Р.П. на бензинској пумпи у Бањалуци након вербалне расправе уз употребу палице физички напао два мушкарца из Бањалуке, након чега се удаљило у непознатом правцу. Мушкарци су задобили тјелесне повреде, од којих је један тешке тјелесне повреде те је збринут на Универзитетском клиничком центру Републике Српске”, саопштила је ПУ Бањалука.
Бања Лука
Сјене прошлости над Градском управом: Отац Станивуковићеве сараднице хапшен због крађе младунаца рода
О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци које је наложило предузимање свих неопходних мјера и радњи у вези са документовањем ових кривичних дјела.
Економија
39 мин0
Свијет
54 мин0
Градови и општине
47 мин0
Република Српска
1 ч3
Хроника
12 ч0
Хроника
14 ч0
Хроника
16 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
09
50
09
46
09
41
09
29
09
22
Тренутно на програму