Бањалучанин ухапшен због сумње да је претукао суграђане палицом

Аутор:

Огњен Матавуљ

21.12.2025

09:22

Бањалучанин ухапшен због сумње да је претукао суграђане палицом

Рајко Павић из Бањалуке ухапшен је јуче због сумње да је палицом претукао двојицу суграђана и једном нанио лаке, а другом тешке повреде због којих је задржан на лијечењу у УКЦ Републике Српске.

Све се одиграло 19. децембра на бензинској пумпи на путу за Мањачу. Након премлаћивања Павић се удаљио с лица мјеста и накнадно се сам јавио полицији, након чега је ухапшен. Мотив сукоба се истражује.

Загађен ваздух у Бањалуци

Друштво

Људи ће бјежати из Бањалуке и Сарајева: Остварује ли се предвиђање из 2018?

Из ПУ Бањалука је саопштено да је Р.П. из Бањалуке осумњичен да је починио кривична дјела тешка тјелесна повреда и тјелесна повреда

”Полицијској станици 19. децембра око 23.20 часова пријављено је да је Р.П. на бензинској пумпи у Бањалуци након вербалне расправе уз употребу палице физички напао два мушкарца из Бањалуке, након чега се удаљило у непознатом правцу. Мушкарци су задобили тјелесне повреде, од којих је један тешке тјелесне повреде те је збринут на Универзитетском клиничком центру Републике Српске”, саопштила је ПУ Бањалука.

Градска управа-Бањалука

Бања Лука

Сјене прошлости над Градском управом: Отац Станивуковићеве сараднице хапшен због крађе младунаца рода

О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци које је наложило предузимање свих неопходних мјера и радњи у вези са документовањем ових кривичних дјела.

Туча

sukob

Бањалука

