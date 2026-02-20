Мушкарац истренирао пса да илегално баца ђубре: Појавио се невјероватан снимак

Извор:
Мондо.рс
20.02.2026
15:20
Мушкарац у Катанији на Сицилији истренирао је свог пса да умјесто њега одлаже кесе са смећем поред улице како би избјегао надзорне камере. Градске власти су тај потез назвале домишљатим, али и двоструко погрешним, јер је осим што је загађивао град, искористио и животињу, пише Гардијан.
Градска полиција Катаније објавила је на својој званичној Фејсбук страници видео-снимак инцидента. На снимку се види мали пас како трчи улицом Виа Пулацара у четврти Сан Ђорђо са кесом смећа у устима и потом је оставља поред улице. Уз снимак су навели да "домишљатост никада не смије бити изговор за нецивилизованост". Власти су истакле да снимак јасно показује да је животиња истренирана да поштеди власника снимања док он противзаконито одлаже отпад. Навели су да је понашање било "лукаво колико и двоструко погрешно" јер се загађује град и искоришћава животиња да би се заобишла правила. "Поштовање градског реда и животне средине дужност је свих", поручили су. Мушкарац је наводно идентификован и кажњен.
Илегално одлагање отпада је дугогодишњи проблем у Италији, посебно на југу земље, са значајним еколошким и економским посљедицама. Током 2023. године забиљежено је више од 9.300 прекршаја повезаних са отпадом, што представља пораст од 66 одсто у односу на претходну годину.
Као одговор на проблем, општине све више постављају надзорне камере, тзв. фото-замке и паметне системе за праћење како би сузбиле илегално одлагање отпада и злоупотребу рециклажних дворишта. Стратегија се ослања на видео-снимке као доказ за изрицање високих казни, често у оквиру побољшања система прикупљања отпада.
На примјер, у Палерму је постављено стотине камера и фото-замки у свим градским четвртима. Према тврдњама званичника, чак 93 одсто казни за илегално одлагање отпада у том граду заснива се на видео-снимцима.
Према италијанском закону, за неовлашћено одлагање отпада, укључујући и кесе кућног смећа, предвиђене су новчане казне од 1.500 до 18.000 евра, уз могућност подизања кривичне пријаве.
