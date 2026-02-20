Logo
Large banner

Болесније не може: Дјевојка скувала супу од сопствених ребара

Извор:

Блиц

20.02.2026

13:53

Коментари:

0
Даниел
Фото: Screenshot

Уклањање ребара из естетских разлога спада међу најконтроверзније захвате у пластичној хирургији.

Ребра имају важну улогу – штите виталне органе и, заједно са мишићима, учествују у процесу дисања – због чега многи стручњаци с резервом гледају на ову врсту операције када није медицински неопходна.

Љиљана Зелен Караџић

Република Српска

Служено опијело Љиљани Зелен Караџић

Канадска трансродна инфлуенсерка Адеа Даниел одлучила је крајем прошле године да се подвргне захвату уклањања ребара како би постигла израженији, ужи струк.

Неколико мјесеци након операције, на свом ТикТок профилу, гдје је прати око 1,7 милиона људи, објавила је видео у којем тврди да је од уклоњених ребара скувала супу и потом је попила.

Снимак је убрзо постао виралан и, према наводима агенције "Јам Прес", прикупио је чак 16,8 милиона прегледа, изазвавши бројне реакције и полемике на друштвеним мрежама.

Чувала ребра 6 мјесеци у фрижидеру

Пред камером, носећи постоперативни корсет, за који каже да је дио процеса опоравка након операције, вади кесу са костима и говори:

"Направимо коштани темељац од мојих ребара. Ову кесу са ребрима нисам отворила шест мјесеци".

Финли Мелвил Ив пад

Остали спортови

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Језив пад, фаворит на ЗОИ лежао укочен без свијести

У сљедећем кадру Даниел каже да је припремила високо концентрисани темељац, који је неколико сати стајао у фрижидеру.

"Има пуно витамина и заиста је добар за здравље", додала је инфлуенсерка.

Након што је попила мало темељца, устврдила је да има укус "као пилетина".

Иако дјелује да је ријеч о сатиричном видеу, намијењеном да шокира пратиоце, многи су јој повјеровали. Коментаре су преплавили забринути корисници.

Људи згрожени

"Молим вас, реците ми да ово није стварно!", стоји у једном од коментара. Други су тврдили да су људска ребра већа, па је немогуће да су у питању њена ребра, већ животињска. Истакли су и да у опису објаве пише: "#комеди".

@adee.ah My bone broth recipe! #fyp #comedy #cooking ♬ original sound - Adea

Подијели:

Таг :

supa

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шљука уловљена у Неуму

Занимљивости

У БиХ уловљена риба која се јако ријетко виђа

4 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

Паре саме долазе: Март мијења живот за ова 3 знака хороскопа

4 ч

0
Скандал на свадби: Свекрва преотела младожењу усред плеса, млада у сузама

Занимљивости

Скандал на свадби: Свекрва преотела младожењу усред плеса, млада у сузама

5 ч

0
Хороскоп за 20. фебруар: Шта нам звијезде поручују данас

Занимљивости

Хороскоп за 20. фебруар: Шта нам звијезде поручују данас

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

20

Мушкарац истренирао пса да илегално баца ђубре: Појавио се невјероватан снимак

15

20

Криза у краљевској породици: 82 одсто Британаца жели Ендрјуа ван реда за пријесто

15

09

Додик: Остајем веома активан у политици, све ћу их побиједити

15

06

Шиљак прешао у СПС: Без иједног одборника у Сокоцу остала СП

15

02

Ендру први члан британске краљевске породице који је ухапшен у посљедњих 400 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner