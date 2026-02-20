Болесније не може: Дјевојка скувала супу од сопствених ребара

Извор:
Блиц
20.02.2026
13:53
Уклањање ребара из естетских разлога спада међу најконтроверзније захвате у пластичној хирургији.
Ребра имају важну улогу – штите виталне органе и, заједно са мишићима, учествују у процесу дисања – због чега многи стручњаци с резервом гледају на ову врсту операције када није медицински неопходна.
Канадска трансродна инфлуенсерка Адеа Даниел одлучила је крајем прошле године да се подвргне захвату уклањања ребара како би постигла израженији, ужи струк.
Неколико мјесеци након операције, на свом ТикТок профилу, гдје је прати око 1,7 милиона људи, објавила је видео у којем тврди да је од уклоњених ребара скувала супу и потом је попила.
Снимак је убрзо постао виралан и, према наводима агенције "Јам Прес", прикупио је чак 16,8 милиона прегледа, изазвавши бројне реакције и полемике на друштвеним мрежама.
Пред камером, носећи постоперативни корсет, за који каже да је дио процеса опоравка након операције, вади кесу са костима и говори:
"Направимо коштани темељац од мојих ребара. Ову кесу са ребрима нисам отворила шест мјесеци".
У сљедећем кадру Даниел каже да је припремила високо концентрисани темељац, који је неколико сати стајао у фрижидеру.
"Има пуно витамина и заиста је добар за здравље", додала је инфлуенсерка.
Након што је попила мало темељца, устврдила је да има укус "као пилетина".
Иако дјелује да је ријеч о сатиричном видеу, намијењеном да шокира пратиоце, многи су јој повјеровали. Коментаре су преплавили забринути корисници.
Људи згрожени
"Молим вас, реците ми да ово није стварно!", стоји у једном од коментара. Други су тврдили да су људска ребра већа, па је немогуће да су у питању њена ребра, већ животињска. Истакли су и да у опису објаве пише: "#комеди".
@adee.ah My bone broth recipe! #fyp #comedy #cooking ♬ original sound - Adea
Тренутно на програму