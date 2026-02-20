Logo
Служено опијело Љиљани Зелен Караџић

Извор:

СРНА

20.02.2026

13:43

Коментари:

0
Служено опијело Љиљани Зелен Караџић
Фото: Срна

Опијело Љиљани Зелен Караџић, супрузи првог предсједника Републике Српске Радована Караџића, служено је данас у цркви Успења Пресвете Богородице на Палама у присуству лидера СНСД-а Милорада Додика.

Опијелу које је служило локално свештенство присуствовали су предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, посланик у Народној скупштини Ацо Станишић, градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић, као и бројни вјерници.

Љиљана Зелен Караџић биће сахрањена данас на градском гробљу Баре на Палама.

Она је преминула је у сриједу, 18. фебруара, у 81. години.

Наташа Беквалац

Сцена

Наташа Беквалац о наводима да је Каспер хтио да је жени

Караџићева је по професији била неуропсихијатар, а од 1993. до 2002. године обављала је функцију предсједника Црвеног крста Републике Српске.

Љиљана Зелен Караџић рођена је 1945. године у Сарајеву, гдје је и завршила Медицински факултет.

Телеграме саучешћа породици Караџић, између осталих, упутили су предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, Борачка организација Републике Српске, лидер СНСД-а Милорад Додик, Асоцијација "Ствараоци Републике Српске", Црвени крст Републике Српске.

