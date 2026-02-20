Служено опијело Љиљани Зелен Караџић

Извор:
СРНА
20.02.2026
13:43

Опијело Љиљани Зелен Караџић, супрузи првог предсједника Републике Српске Радована Караџића, служено је данас у цркви Успења Пресвете Богородице на Палама у присуству лидера СНСД-а Милорада Додика.
Опијелу које је служило локално свештенство присуствовали су предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, посланик у Народној скупштини Ацо Станишић, градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић, као и бројни вјерници.
Љиљана Зелен Караџић биће сахрањена данас на градском гробљу Баре на Палама.
Она је преминула је у сриједу, 18. фебруара, у 81. години.
Караџићева је по професији била неуропсихијатар, а од 1993. до 2002. године обављала је функцију предсједника Црвеног крста Републике Српске.
Љиљана Зелен Караџић рођена је 1945. године у Сарајеву, гдје је и завршила Медицински факултет.
Телеграме саучешћа породици Караџић, између осталих, упутили су предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, Борачка организација Републике Српске, лидер СНСД-а Милорад Додик, Асоцијација "Ствараоци Републике Српске", Црвени крст Републике Српске.
