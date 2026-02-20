Logo
Возачи позвани на опрез: Од понедјељка активности на ауто-путу Бањалука-Градишка

Извор:

Агенције

20.02.2026

12:11

Коментари:

0
Возачи позвани на опрез: Од понедјељка активности на ауто-путу Бањалука-Градишка
Фото: АТВ

На дионици ауто-пута Градишка-Бањалука, поддионица Маховљанска петља-Гламочани, од понедјељка, 23. фебруара, обављаће се петнаестодневно геодетско снимање терена ради што квалитетније припреме пројекта рехабилитације коловоза, саопштено је из "Аутопутева Републике Српске".

Возачима се скреће пажња на додатни опрез при вожњи, првенствено на дионици гдје ће се изводити радови, те да се придржавају промјењиве саобраћајне сигнализације и брзину кретања прилагоде стању на путу у периоду извођења радова.

"За потребе израде документације потребно је обавити анализу и снимање постојеће коловозне конструкције, те утврдити потенцијалне недостатке", истиче се у саопштењу.

Прво се снима стање возне и зауставне траке у једном смјеру, на цијелој дионици, на правцу од Бањалуке до Градишке. Након тога, наставља се са снимањем претицајне саобраћајне траке, у једном смјеру, на цијелој дионици, правац Бањалука-Градишка.

Исти поступак се наставља и са саобраћајним тракама у другом смјеру, односно Градишка-Бањалука.

Коментари (0)
