Данас сахрана Љиљане Зелен Караџић

Љиљана Зелен Караџић, супруга првог предсједника Републике Српске Радована Караџића, биће сахрањена данас на градском гробљу Баре на Палама.
Погребна поворка кренуће испред цркве на Палама у 13.00 часова.
Љиљана Зелен Караџић преминула је у сриједу, 18. фебруара, у 81. години.
Караџићева је по професији била неуропсихијатар, а од 1993. до 2002. године обављала је функцију предсједника Црвеног крста Републике Српске.
Љиљана Зелен Караџић рођена је 1945. године у Сарајеву, гдје је и завршила Медицински факултет.
Телеграме саучешћа породици Караџић, између осталих, упутили су предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, Борачка организација Републике Српске, лидер СНСД-а Милорад Додик, Асоцијација "Ствараоци Републике Српске", Црвени крст Републике Српске.
