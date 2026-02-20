Logo
Данас сахрана Љиљане Зелен Караџић

СРНА

20.02.2026

07:33

Данас сахрана Љиљане Зелен Караџић
Фото: Srna

Љиљана Зелен Караџић, супруга првог предсједника Републике Српске Радована Караџића, биће сахрањена данас на градском гробљу Баре на Палама.

Погребна поворка кренуће испред цркве на Палама у 13.00 часова.

Љиљана Зелен Караџић преминула је у сриједу, 18. фебруара, у 81. години.

Караџићева је по професији била неуропсихијатар, а од 1993. до 2002. године обављала је функцију предсједника Црвеног крста Републике Српске.

Љиљана Зелен Караџић рођена је 1945. године у Сарајеву, гдје је и завршила Медицински факултет.

Телеграме саучешћа породици Караџић, између осталих, упутили су предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, Борачка организација Републике Српске, лидер СНСД-а Милорад Додик, Асоцијација "Ствараоци Републике Српске", Црвени крст Републике Српске.

Љиљана Зелен Караџић

Радован Караџић

sahrana

