Може ли се опозиција ујединити?

Аутор:Бранка Дакић
19.02.2026
19:12
Коментари:3
Имаћемо заједничке кандидате за двије инокосне функције на предстојећим општим изборима, тврде опозиционари из Републике Српске. Тако би за исти сто и то већ наредне седмице могли дојучерашњи љути противници. Иако о именима тек треба да разговарају, СДС-ов Бранко Блануша очекује да ће он бити кандидат за предсједника Републике Српске.
"Могу рећи да је то сасвим аргументован приједлог, и на основу резултата на претходним ванредним изборима. С друге стране, СДС је највећа и најснажнија опозициона странка. Самим тим има то првенство првог приједлога, односно првог избора“, каже предсједник СДС-а Бранко Блануша.
Очекују да ће овај приједлог добити подршку осталих опозиционара. Међутим, није тајна да Драшко Станивуковић одавно претендује на ту функцију. Данас и он увјерава у јединство опозиције. Сагласан је са Бланушом да предност треба да имају они који су у претходним изборним циклусима остварили најбоље резултате. Само, чини се да он не мисли на СДС, већ на лични резултат.
"Да ће се бирати они који немају ниједан пораз. Ова екипа око мене нема ниједан политички пораз. Дванаест година се бавим политиком, све су побједе. Знате како каже народ, коња за трку немојте мијењати. Д али сам коњ или сам за трку, нека народ процијени“, каже предсједник ПДП/ПСС Драшко Станивуковић.
Ништа мање није привлачна ни фотеља српског члана Предсједништва БиХ. У њој се види Небојша Вукановић.
"Ако смо ми могли бити за све пожртвовани 20 година, очекујем да и они сада буду пожртвовани и да се на овим изборима подржимо Бранко Блануша за предсједника Републике Српске и ја за члана Предсједништва. Уколико ми прођемо, онда ће бити простора за све у опозицији“, каже предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
Неслагања у опозицији има, било их је увијек, признају наши саговорници. Међутим, става су да само уједињени имају шансу на предстојећим изборима.
"Опозиција ће сигурно имати заједничке кандидате за ове двије позиције, предсједника Републике и члана Предсједништва БиХ, а наш позив и став је био и шири договор, који је укључити позиције предсједника Владе и Народне скупштине, који се бирају након избора", каже предсједник Народног фронта Јелена Тривић.
Шанса опозиције јесте у заједништву, али тешко је очекивати да га могу постићи, став је аналитичара.
"Напросто, зато што има много фракција у једној странци и много различитих приступа у партијама које би требало да чине коалицију. Имате тај један нови покрет, који је по мени покрет у покушају, имате једну озбиљну партију ПДП, имате СДС који је био на неком путу оздрављења и имате Вукановића који не разумије принцип коалиције“, каже Драгомир Вуковић, политички аналитичар.
Фотеља је мало, а жеља и очекивања много више. Хоће ли опозиција у Српској, заиста, закопати ратне сјекире и потиснути личне интересе, биће познато наредних дана, када се опозиционари окупе за столом за којим их дуго није било.
