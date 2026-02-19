Logo
Додик: У Бањалуку дошли неважни тривијални политички ликови

19.02.2026

19:12

Коментари:

2
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да Сарајево ништа не може да посије у Бањалуци у коју су данас дошли неважни тривијални политички ликови.

"Ми смо два свијета, два континента, двије цивилизације и то је то. Зато БиХ никада неће бити никаква земља", рекао је Додик новинарима у Челинцу.

Он је истакао да је сарајевска политичка елита пропустила прилику да направи могућу БиХ већ је стварала илузорну БиХ, коју су гурали уз брдо стално, а сада су дошли горе и када илузија крене низ брдо видјеће да ће се разбити.

конаковић никшић споразум

БиХ

Да ли се боје свог народа? Никшић и Конаковић побјегли у Бањалуку да потпишу споразум

Сарајевску петорку која се данас састала у Бањалуци назвао је неважним тривијалним политичким ликовима који су дошли у Бањалуку да неког испровоцирају.

Осврнуо се и на концерт Марка Перковића Томпсона, истакавши да је неприхватљиво да се лидер ХДЗ-а Драган Човић сусрео и сликао са Томпсоном који је у оличење неусташке политике, исте оне која је у Другом свјетском рату побила више од 800.000 Срба, од чега 500.000 у Јасеновцу.

Он је подсјетио да Томпсонови концерти не пролазе добро ни у Хрватској гдје има много отпора, а у неким земљама ЕУ попут Аустрије и Њемачке су забрањени, али се нажалост дозвољава да буде одржан у Широком Бријегу уз усташке покличе који код Срба изазивају језу.

"Не можемо да прелазимо преко тога. То сигурно нису европске вриједност за које се несумњиво неки залажу и то је нешто што нама шаље поруку да апсолутно морамо да се бавимо собом", рекао је Додик.

Милорад Додик

Коментари (2)
