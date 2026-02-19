Logo
Додик: Без Русије не би било ни борбе за мултиполарни свијет

АТВ

19.02.2026

07:25

Додик: Без Русије не би било ни борбе за мултиполарни свијет
Разговор о мултиполарности у свијету покренут је захваљујући напорима Русије и њеног предсједника Владимира Путина, изјавио је за РИА Новости лидер СНСД-а Милорад Додик.

Према његовим ријечима, сада се, када се на међународним форумима говори о томе да се свијет мијења, да престаје да буде униполаран и постаје мултиполаран, понекад заборављају разлози за то, преноси РТ Балкан.

- Да није било борбе Русије и предсједника Путина, који се залаже за равноправан свијет, поставља се питање да ли би се данас уопште водила борба за мултиполарност - истакао је Додик.

Такође, напоменуо је да је Русија покренула Специјалну војну операцију ради стварања равноправног мултиполарног свијета, а Западу није није пошло за руком да са њом учини оно што је учинио на Балкану.

- Руска Федерација је морала да реагује и показује своје могућности. Била је принуђена да уђе у Специјалну војну операцију и, да она није започета, многи процеси слични овима који се сада одвијају били би на територији Русије. Такве су намјере западних кругова – те процесе су најпре тестирали код нас на Балкану, али су заборавили да је Русија моћна и велика земља и да је није могуће изоловати као Србију. Русији није могуће наметнути оно што је наметнуто нама. За Европу је у процесима глобалних промјена Русија побједник, што и јесте циљ Руске Федерације, због чега она и њен предсједник предњаче у времену и представљају цивилизацијску новину - поручио је Додик.

Милорад Додик

Владимир Путин

Русија

