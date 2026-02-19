Logo
Хороскоп за 19. фебруар: Коме су звијезде данас наклоњене?

Фото: Pexels

Доносимо вам хороскоп за четвртак, 19. фебруар 2026. године.

Ован

Фокусирајте се на рјешавање заосталих обавеза које вам већ дуже вријеме стварају непотребан притисак. У љубави, заузети нека унесу више динамике у однос, док слободни могу очекивати позив од особе из прошлости. Пијте више воде и припазите на исхрану.

Бик

Усмјерите енергију на планирање нових инвестиција које захтијевају опрезан приступ и детаљну анализу тржишта. Партнеру је потребна ваша подршка у тешким тренуцима, слободни ће кроз посао упознати неког веома занимљивог. Могућа је пролазна главобоља због умора.

Близанци

Посветите се комуникацији са сарадницима јер би један случајан разговор могао отворити врата новом пројекту. Заузети треба да избјегавају тајне пред партнером, док слободни уживају у необавезном флерту преко друштвених мрежа. Појачајте унос витамина и свјежег воћа.

Рак

Будите одлучни у спровођењу својих идеја јер колеге препознају ваш труд и креативни потенцијал. У вези је важна искреност око заједничких циљева, а слободни Ракови би могли осјетити лептириће у стомаку поред једног пријатеља. Обратите пажњу на осјетљиве зглобове и кретање.

Лав

Преузмите иницијативу у тимском раду јер ваша харизма може мотивисати цијело окружење на бољи резултат. Заузети нека планирају заједничко путовање, док слободни привлаче пажњу гдје год да се појаве својом јаком енергијом. Смањите унос кафе и кофеинских напитака.

Дјевица

Анализирајте сваки детаљ пословног уговора прије него што ставите потпис на било какву важну документацију. У љубави, заузети треба да покажу више емоција, а слободни ће добити неочекивану поруку која ће их прилично заинтригирати. Нађите времена за медитацију и опуштање.

Вага

Покушајте да балансирате између пословних захтјева и приватног живота како не бисте сагорјели у амбицији. Партнер очекује више пажње у вечерњим сатима, док слободне Ваге улазе у период узбудљивих познанстава са млађим особама. Провјерите ниво гвожђа у крви.

Шкорпија

Искористите своју интуицију да препознате повољан тренутак за преговоре о повећању ваше плате или бонуса. Заузети нека избјегавају непотребну љубомору, а слободни ће осјетити снажну привлачност према особи коју су тек упознали. Пријала би вам дужа шетња у природи.

Стријелац

Проширите своје видике кроз учење нових вјештина које ће вам помоћи у даљем професионалном напретку. У вези влада хармонија и узајамно повјерење, док слободни могу упознати неког посебног на неком културном догађају. Припазите на леђа и правилно држање.

Јарац

Останите досљедни својим принципима чак и када вас околина наговара на брза и несигурна рјешења. Заузети треба да пораде на бољој комуникацији, а слободни ће преко рођака добити прилику за занимљиво познанство. Потребно вам је више квалитетног и дубоког сна.

Водолија

Иновативан приступ проблемима донијеће вам симпатије надређених и могућност за напредовање на вишу позицију. Партнеру приредите мало изненађење како бисте освјежили однос, док слободне Водолије уживају у слободи и изласцима са друштвом. Чувајте се прехладе и наглих промјена температуре.

Рибе

Ослоните се на своју креативност јер ће вам она помоћи да превазиђете тренутни застој у пословним процесима. У љубави, заузети осјећају дубоку повезаност, док ће слободни привући особу која дијели њихова интересовања и хобије. Смањите конзумацију брзе и превише зачињене хране.

