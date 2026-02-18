Mушкарац провео 93 дана под водом и изашао 10 година млађи

Извор:
Замислите да проведете више од три мјесеца испод површине океана и потом се вратите на копно подмлађени читаву деценију. Управо то се догодило Џозефу Дитурију, чији подухват није био тек авантура, већ дио озбиљне научне студије о ефектима боравка у хипербаричним условима.
Дитури је боравио у капсули површине око 100 квадратних стопа (нешто мање од 10 квадратних метара), оборивши претходни свјетски рекорд у дужини боравка под водом, који је износио 73 дана.
Међутим, много већу пажњу од самог рекорда изазвали су резултати медицинских тестирања након његовог повратка. Према налазима, Дитури је успио да преокрене одређене показатеље старења и из експеримента изађе „10 година млађи“.
Након повратка на копно, љекари су утврдили да су његови теломери – заштитне капице ДНК на крајевима хромозома, које се природно скраћују како старимо – били за 20 одсто дужи него прије почетка експеримента.
Истовремено, број његових матичних ћелија нагло је порастао, а бројни здравствени параметри показали су значајно побољшање, што је изазвало велико интересовање стручне јавности.
Предности се нису зауставиле на ћелијском нивоу. Дитури је забиљежио знатно бољи квалитет сна – између 60 и 66 одсто ноћи проводио је у дубокој РЕМ фази сна.
Његов ниво холестерола смањен је за 72 поена, док су маркери упале преполовљени. Ове промјене приписују се боравку у окружењу под повишеним притиском, за који је већ познато да може имати вишеструке благотворне ефекте на организам.
Сличан принцип користи се у хипербаричним коморама, које се већ примјењују у медицини ради побољшања функције мозга и јачања когнитивних способности. Дитуријев дуготрајни боравак под водом омогућио је научницима да прате како људско тијело реагује на продужену изложеност таквим условима.
У интервјуу за британски „Дејли мејл“, Дитури је говорио о потенцијалној будућој примјени хипербаричне медицине.
„Потребно вам је једно овакво мјесто, одсјечено од спољашњих активности. Пошаљите људе овдје на двонедјељни одмор, гдје могу да се опусте, да им се стопала његују и да искусе предности хипербаричне медицине“, рекао је.
Иако је располагао минималном опремом за вјежбање, Дитури је успио да одржи кондицију. Тренинзи су трајали по сат времена, пет пута седмично, а користио је искључиво еластичне траке за отпор, преноси Миррор.
На тај начин сачувао је мишићну масу коју је изградио, а забиљежио је и значајна побољшања метаболизма, постигавши виткију тјелесну грађу.
Његов број матичних ћелија, које се доводе у везу са регенерацијом организма и успоравањем видљивих знакова старења, повећао се чак десет пута.
