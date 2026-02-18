Logo
Шести дан протеста због трамвајске несреће: Најављен и пленум грађана

Извор:

СРНА

18.02.2026

12:57

Шести дан протеста због трамвајске несреће: Најављен и пленум грађана
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

У Сарајеву се и данас, шести дан заредом, одржава протест незадовољних грађана предвођених средњошколцима и студентима, због трамвајске несреће у којој је смртно страдао младић, док је дјевојци ампутирана нога.

За данас је најављен и пленум грађана који ће бити одржан испред Земаљског музеја, а на којем ће се дискутовати о даљем току протеста.

Вилијам Стивенсон

Свијет

Бивши муж бивше прве даме САД Џил Бајден негирао убиство супруге

Учесници протеста имају четири кључна захтјева која укључују потпуну транспарентност истраге, повлачење небезбједних возила, системску одговорност и дугорочно рјешење, односно изградњу квалитетног и безбједног система јавног превоза.

Несрећа се догодила 12. фебруара, када је трамвај из правца Жељезничке станице великом брзином ушао у раскрсницу код Техничке школе. Усљед брзине, трамвај је искочио из шина, те ударио у трамвајску станицу и пјешаке.

Умивање

Стил

Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

Смртно је страдао двадесеттрогодишњи Ердоан Моранкић, а четири особе су повријеђене, међу којима је седамнаестогодишња Ела Јовановић, којој је ампутирана нога

Сарајево

Искакање трамваја у Сарајеву

Протести

Коментари (0)
