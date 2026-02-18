Шести дан протеста због трамвајске несреће: Најављен и пленум грађана

Извор:
У Сарајеву се и данас, шести дан заредом, одржава протест незадовољних грађана предвођених средњошколцима и студентима, због трамвајске несреће у којој је смртно страдао младић, док је дјевојци ампутирана нога.
За данас је најављен и пленум грађана који ће бити одржан испред Земаљског музеја, а на којем ће се дискутовати о даљем току протеста.
Учесници протеста имају четири кључна захтјева која укључују потпуну транспарентност истраге, повлачење небезбједних возила, системску одговорност и дугорочно рјешење, односно изградњу квалитетног и безбједног система јавног превоза.
Несрећа се догодила 12. фебруара, када је трамвај из правца Жељезничке станице великом брзином ушао у раскрсницу код Техничке школе. Усљед брзине, трамвај је искочио из шина, те ударио у трамвајску станицу и пјешаке.
Смртно је страдао двадесеттрогодишњи Ердоан Моранкић, а четири особе су повријеђене, међу којима је седамнаестогодишња Ела Јовановић, којој је ампутирана нога
