Нова драма у Сарајеву, овај пут тролејбус

Извор:
Хајат
17.02.2026
22:35
Коментари:1
Након трамвајске несреће која се догодила у четвртак, а у којој је погинуо младић Ердоан Моранкић док су четири особе повријеђене, млади су изашли на улице наводећи да су забринути за сигурност јавног превоза у Кантону Сарајево.
Током окупљања поручили су да траже већу одговорност надлежних институција, транспарентно вођење поступка пред Кантоналним судом Кантона Сарајево, као и повлачење старих трамваја из возног парка ГРАС-а.
У међувремену је на улицама Сарајева забиљежен још један проблем у јавном превозу. Тролејбус ГРАС-а заустављен је у саобраћају након што му је отпао точак, што је видљиво на фотографијама које су објављене на друштвеним мрежама.
(Хајат)
