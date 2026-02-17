Logo
Нова драма у Сарајеву, овај пут тролејбус

Извор:

Хајат

17.02.2026

22:35

Коментари:

1
отпао точак тролејбус сарајево
Фото: Hayat

Након трамвајске несреће која се догодила у четвртак, а у којој је погинуо младић Ердоан Моранкић док су четири особе повријеђене, млади су изашли на улице наводећи да су забринути за сигурност јавног превоза у Кантону Сарајево.

Током окупљања поручили су да траже већу одговорност надлежних институција, транспарентно вођење поступка пред Кантоналним судом Кантона Сарајево, као и повлачење старих трамваја из возног парка ГРАС-а.

Нада Војиновић

Сцена

Показала груди у "Тесној кожи" и направила пометњу: Глумица за којом је уздисала Југославија само нестала са сцене

У међувремену је на улицама Сарајева забиљежен још један проблем у јавном превозу. Тролејбус ГРАС-а заустављен је у саобраћају након што му је отпао точак, што је видљиво на фотографијама које су објављене на друштвеним мрежама.

(Хајат)

