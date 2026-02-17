Малагурски за АТВ: "Увијек су Срби криви, сваки гест добре воље са српске стране никада није био довољан"

Извор:
Увијек су Срби криви, сваки гест добре воље са српске стране никада није био довољан. Увијек је требало још нешто да се уради. У овој промјени геополитичке околности, српска страна је схватила да више нема смисла разговарати и покушавати да се нађе неки заједнички језик кад је за дијалоге потребно двоје, а са друге стране саговорника нема, за АТВ каже Борис Малагурски српско-канадски филмски режисер.
"Мислим да смо сада ближи оме да се не десе неки ломови. Прије неколико мјесеци је ствар била крајње нестабилна, дакле Кристијан Шмит који по мени нема легитимитет да буде на тој функцији, а и не понаша се достојно те функције која је створена да би се одржавао мир у Босни и Херцеговини. Он се понашао све само не онако како његова функција диктира, изазивајући конфликте да би покушао да оправда постојање такве функције", каже Борис Малагурски српско-канадски филмски режисер.
Све што сада ради високи представник служи томе да оправда његову функцију, како би рекао да је потребан јер су народи посвађани не говорећи ко их је посвађао, каже Малагурски.
"У Дејтонском споразуму нема ништа од овлаштења која су дата у бону, која су више година након Дејтонског споразума, не могу да кажем ни усвојена ни донијета него су се просто неке моћне Западне државе у том тренутку договориле да високу представник има та овлаштења без икаквог основа. Они су просто рекли од сада ће високи представник моћи да смјењује демократски изабране политичаре, да доноси закон, све оно што је крајње антидемократски", додаје Малагурски.
Демократске земље су високом представнику дале антидемократске моћи које немају основа ни у каквом праву. Ради се о колонијалним мјерама које имају за циљ да вјечно држе Босну и Херцеговину зависну од страног диктата и у немогућности да се на прави начин осамостали и функционише онако како би свима одговарало, каже српско-канадски филмски режисер.
"Сарајевска политика коју воде бошњачке, политичке елите шкоди највише бошњацима, а се само Србима и Хрватима, гдје они држе тај народ заробљен у једном менталитету из 90-их година и очекују од страног фактора да по сваку цијену стоји на њиховој страни и да подржава све што они раде и у тренутку када тај страни фактор није толико заинтересован за бошњачку агенду види се да су у потпуном расулу и не знају шта да раде са собом", каже Малагурски.
Предуго је покушавано са српске стане да се преговара, да се нађе неки заједнички језик при чему је све вријеме Сарајево размишљало у стилу 'нема везе шта они желе, ми ћемо добити оно што хоћемо'. Преко приче о 90-им годинама су успјели да наметну идеју да су Срби проблематични шта год да се деси, појашњава Малагурски.
"Увијек су Срби криви, сваки гест добре воље са српске стране никада није био довољан. Увијек је требало још нешто да се уради. У овој промјени геополитичке околности, српска страна је схватила да више нема смисла разговарати и покушавати да се нађе неки заједнички језик кад је за дијалоге потребно двоје, а са друг стране саговорника нема", каже Малагурски.
Преокрет који се догодио у Републици Српској, у ситуацији у којој је већи ди државног врха Републике Српске био под санкцијама САД-а наметнутих за вријеме демократским администрација до тога да представници Републике Српске буду гости на молитвеном доручку у Вашингтону, Бијелој кући да разговарају са конгресменима и сенаторима је заиста невјероватан, наглашава Малагуркси.
Тренутно на програму