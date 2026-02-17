Logo
Не треба им СНСД за свађу: "Закували" Драшкови и Вуканови у НС РС

АТВ

17.02.2026

21:20

Не треба им СНСД за свађу: "Закували" Драшкови и Вуканови у НС РС

Да се опозиција "сама о себи забавила", показала је и ова сједница Народне скупштине Републике Српске. Тако је дошло до оштрог вербалног окршаја посланика Листе за правду и ред и ПДП-а (или Покрета Сигуран Српска).

Прозивке између Небојше Вукановића и Бојана Кресојевића, којим се придружио и Ђорђе Вучинић, само су потврдили оно о чему се у јавности данима спекулише, а то је да нема ни "зрна" јединстава у опозиционим редовима.

Док је у сали НС РС, био, како Вукановић каже, само један посланик СНСД-а, копља су се укрстила због бројних тема.

Кресојевић је говорио о анкетама и бројевима у којима, по њему, "доминира" Драшко Станивуковић. Вукановић није остао дужан, па се спомињао бројне афере које су се надвиле над бањалучком Градском управом, те је још једном поновио "своју тезу" о "симбиози" СНСД и Станивуковића.

Ускочио је и Вучинић, да још мало "зачини" цијелу расправу, па је прозвао ПСС због куповине посланика и одборника.

"Прозивате Гојка Кличковића, а он код вас... ("Нису га обавијестили", добацује Вукановић)... Идете са врећом пара купујете посланика", рекао је Вучинић.

И у претходним дискусијама је било бурно, а о томе можете прочитати на сљедећим линковима.

Бојан Кресојевић

Република Српска

Кресојевић поручио Вукановићу: Подржимо Станивуковића за кандидата за предсједника Српске

Вучинић-Вукановић

Република Српска

Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

Небојша Вукановић

Република Српска

Вукановићеви посланици напустили полагање заклетве предсједника Српске

Народна скупштина Републике Српске

Бојан Кресојевић

Небојша Вукановић

Đorđe Vučinić

