Вукановићеви посланици напустили полагање заклетве предсједника Српске

АТВ

17.02.2026

17:10

12
Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали
Листа за правду и ред Небојше Вукановића и његови посланици напустили су скупштинску салу током полагања заклетве новоизабраног предсједника Републике Српске Синише Карана.

Салу нису напустили посланици СДС-а ни ПДП-а, али Вукановићеву јесу. Тиме се лидер Листе и похвалио.

"Демократски сте купили народ и демократски сте побиједили на изборима. Малоприје је овдје био Каран положио, ми смо били једини који смо изашли вани", рекао је Вукановић на сједници НСРС.

Иако је дневна тачка ИРБ, Вукановић је већину свог излагања наставио да вријеђа народ који је гласао за актуелну власт на претходним изборима.

Небојша Вукановић

Листа за правду и ред

