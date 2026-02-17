Logo
Large banner

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

17.02.2026

16:27

Коментари:

1
Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану
Фото: ATV

Новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Каран положио је свечану заклетву у Народној скупштини Републике Српске.

Први му је честитао предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Честитам Синиши Карану ступање на дужност предсједника Републике Српске. Као пријатељ, сарадник и саборац, он је дио тима с којим смо годинама заједно градили и бранили политику снажне, стабилне и поносне Српске", рекао је Додик.

"И у наредном периоду ћемо, раме уз раме, наставити да водимо Републику Српску путем самосталности, слободе и развоја. Наша снага је у јединству и у политици која никада не одустаје од интереса нашег народа. Пред нама су нови изазови и нове побједе - за још јачу Републику Српску и сигурнију будућност свих њених грађана" навео је Додик на Иксу.

Честитка је стигла и од српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.

"Честитам новоизабраном предсједнику Републике Српске Синиши Карану ступање на дужност, са увјерењем да ће је обављати часно и одговорно, као и све досадашње, рекла је Цвијановић.

"Желим му пуно среће и успјеха, као и још много заједничких побједа за Републику Српску и све њене грађане. Сигурна сам да ћемо и убудуће, сложно и тимски, наставити сигурним путем развоја, заштите и јачања Републике Српске и њених институција, који је трасирао предсједник Милорад Додик", навела је у објави на Иксу.

Премијер Републике Српске Саво Минић пожелио је Карану много снаге, мудрости и одговорности у обављању предсједничке дужности.

"Иза нас су исцрпљујуће политичке борбе, али као и деценијама уназад, у демократском друштву Републике Српске побјеђује воља народа. Новом предсједнику желим много снаге, мудрости и одговорности у обављању ове часне и захтјевне дужности, на добробит свих грађана Републике Српске", написао је Минић на Иксу.


Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Синиша Каран

Жељка Цвијановић

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Додик: Везе Српске и Србије нису само политичке и институционалне, већ историјске и породичне

Република Српска

Додик: Везе Српске и Србије нису само политичке и институционалне, већ историјске и породичне

5 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Српска остаје на путу суверене политике и очувања Дејтонског споразума

5 ч

1
Ковачевић Изетбеговићу: Србима је Република Српска једина држава

Република Српска

Ковачевић Изетбеговићу: Србима је Република Српска једина држава

5 ч

2
Синиша Каран-полагање заклетве

Република Српска

Синиша Каран положио заклетву у Народној скупштини

5 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Техничка грешка у лутрији збунила све, морали поновити

20

30

Младић из БиХ купио кућу у Њемачкој за 7.000 КМ: У њој нашао богатство

20

25

Негативни извјештаји финансијске ревизије за Бијељину и Бањалуку

20

24

Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

20

22

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner