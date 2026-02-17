Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

17.02.2026
16:27
Коментари:1
Новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Каран положио је свечану заклетву у Народној скупштини Републике Српске.
Први му је честитао предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Честитам Синиши Карану ступање на дужност предсједника Републике Српске. Као пријатељ, сарадник и саборац, он је дио тима с којим смо годинама заједно градили и бранили политику снажне, стабилне и поносне Српске", рекао је Додик.
"И у наредном периоду ћемо, раме уз раме, наставити да водимо Републику Српску путем самосталности, слободе и развоја. Наша снага је у јединству и у политици која никада не одустаје од интереса нашег народа. Пред нама су нови изазови и нове побједе - за још јачу Републику Српску и сигурнију будућност свих њених грађана" навео је Додик на Иксу.
Честитка је стигла и од српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.
"Честитам новоизабраном предсједнику Републике Српске Синиши Карану ступање на дужност, са увјерењем да ће је обављати часно и одговорно, као и све досадашње, рекла је Цвијановић.
"Желим му пуно среће и успјеха, као и још много заједничких побједа за Републику Српску и све њене грађане. Сигурна сам да ћемо и убудуће, сложно и тимски, наставити сигурним путем развоја, заштите и јачања Републике Српске и њених институција, који је трасирао предсједник Милорад Додик", навела је у објави на Иксу.
Премијер Републике Српске Саво Минић пожелио је Карану много снаге, мудрости и одговорности у обављању предсједничке дужности.
"Иза нас су исцрпљујуће политичке борбе, али као и деценијама уназад, у демократском друштву Републике Српске побјеђује воља народа. Новом предсједнику желим много снаге, мудрости и одговорности у обављању ове часне и захтјевне дужности, на добробит свих грађана Републике Српске", написао је Минић на Иксу.
