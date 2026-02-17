Додик: Везе Српске и Србије нису само политичке и институционалне, већ историјске и породичне

Извор:
17.02.2026
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да везе Републике Србије и Републике Српске нису само политичке и институционалне, већ и историјске и породичне, дефинисане Декларацијом свесрпског сабора.
"Веома је важно да у времену великих глобалних промјена будемо ослоњени једни на друге и да сваку побједу градимо заједно", оцијенио је Додик, који се данас у Бањалуци, заједно са српски чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић и вршиоцем дужности предсједника Републике Српске Аном Тришић Бабић, састао са министром спољних послова Србије Марком Ђурићем.
Лидер СНСД-а је истакао да је суштина српске политике - један народ, јединство и заједничка будућност.
Током састанка наглашено је да Република Српска и Република Србија дијеле исте вриједности, циљеве и одговорност према свом народу, гдје год он живио, као и увјерење да заједничким снагама могу да одговоре на све изазове и отворе нове прилике за српски народ.
Саговорници су изразили чврсто опредијељење за даље јачање свеобухватне сарадње чувајући мир, стабилност и развој за све грађане, потврдивши да је сваки успјех Србије успјех Републике Српске, као што је и снага Републике Српске снага Србије.
