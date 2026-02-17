Ковачевић Изетбеговићу: Србима је Република Српска једина држава

Извор:
РТРС
17.02.2026
14:40
Коментари:1
Србима је Република Српска једина држава, немамо никакву резервну државу, поручио је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић, реагујући на изјаве лидера СДА Бакира Изетбеговића о одбрани БиХ "на сваки начин".
"Немамо ми никакву резервну државу. Имамо ми Србију, волимо Србију, али наша једина држава је Република Српска", нагласио је Ковачевић.
Додаје да је неозбиљна реторика која долази од Бакира Изетбеговића који каже да је спреман да брани нешто што нико не напада.
- Ми смо спремни да Републику Српску бранимо свим средствима. Мислим да је неозбиљно ово што слушамо разне глупости од Бакира Изетбеговића, који каже да су они спремни да бране нешто, иако им нико ништа не тражи нити их напада, па до Зукана Хелеза, који говори о некаквим "плановима Б", или начелника неке сарајевске општине, Ефендића, који се такође кандидује за члана Предсједништва и каже да ће они формирати 15 бригада. То су разне глупости - поручио је Ковачевић.
Истиче да таквим изјавама неће никога препасти у Републици Српској.
"Нећете нас осујетити ни милиметра у томе да се боримо за оно што нам припада, а припада нам Република Српска и Републици Српској припада све оно што пише у Дејтонском споразуму. Сва она права и надлежности које су наведене у Дејтонском споразуму увијек ће нам припадати", јасан је Ковачевић.
Додаје да уколико дође до наставка таквог односа према Српској, може доћи до тога да Српској припада више.
"Уколико наставите на тај начин да се понашате, можете доћи само до тога да нам припада више – не мислим на територију, него на више права и надлежности", нагласио је Ковачевић.
Поновио је да са таквим изјавама неће никога преплашити, те да ће Република Српска наставити да води одлучну политичку борбу за очување свих својих права.
"Неће нас поколебати било какве пријетње тих малих људи који на тај начин покушавају да буду већи. Нећете бити већи – остаћете мизерни какви јесте. Република Српска остаје одлучна у борби за своја политичка права, за свој статус и аутономију, и у борби да сачува све оно што јој припада. Република Српска од тога сигурно неће одустати", рекао је Ковачевић.
