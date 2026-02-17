Цвијановић са Ђурићем: Србија за Републику Српску поуздан ослонац

17.02.2026
14:27
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бањалуци са министром спољних послова Републике Србије Марком Ђурићем.
Током састанка разматране су актуелне политичке теме и изазови са којима се суочавају Република Српска и Србија, као и важна регионална питања.
Српски члан предсједништва БиХ је нагласила да је Србија за Републику Српску поуздан ослонац, истакавши да су заштита националних интереса, уз очување мира и регионалне стабилности, трајни и заједнички заједнички приоритет институција Републике Српске и Србије.
Хроника
Ухапшен Бијељинац за којим су расписане потјернице
У том контексту, и овом приликом је истакла посебну захвалност Србији, као гаранту регионалне стабилности, на разумијевању и досљедној и континуираној подршци Републици Српској.
Саговорници су потврдили опредијељеност ка јачању институционалне повезаности, уз спремност да се додатно оснаже и продубе већ изузетно развијени и садржајни односи Републике Српске и Србије.
БиХ
Дом народа на почетку сједнице остао без кворума
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму