Цвијановић са Ђурићем: Србија за Републику Српску поуздан ослонац

17.02.2026

14:27

Састанак са Марком Ђурићем
Фото: Уступљена фотографија

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бањалуци са министром спољних послова Републике Србије Марком Ђурићем.

Током састанка разматране су актуелне политичке теме и изазови са којима се суочавају Република Српска и Србија, као и важна регионална питања.

Српски члан предсједништва БиХ је нагласила да је Србија за Републику Српску поуздан ослонац, истакавши да су заштита националних интереса, уз очување мира и регионалне стабилности, трајни и заједнички заједнички приоритет институција Републике Српске и Србије.

Hapšenje, lisice

Хроника

Ухапшен Бијељинац за којим су расписане потјернице

У том контексту, и овом приликом је истакла посебну захвалност Србији, као гаранту регионалне стабилности, на разумијевању и досљедној и континуираној подршци Републици Српској.

Саговорници су потврдили опредијељеност ка јачању институционалне повезаности, уз спремност да се додатно оснаже и продубе већ изузетно развијени и садржајни односи Републике Српске и Србије.

Дом народа

БиХ

Дом народа на почетку сједнице остао без кворума

Жељка Цвијановић

Marko Đurić

