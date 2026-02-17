Logo
Дом народа на почетку сједнице остао без кворума

17.02.2026

14:10

Коментари:

0
Дом народа на почетку сједнице остао без кворума
Фото: Srna

Сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ прекинута је на самом почетку због недостатка кворума.

На почетку сједнице Дома народа појавило се 11 делегата и то по четири из реда бошњачког и хрватског клуба и три из Клуба Срба. Након што је Кемал Адемовић, предсједавајући Дома народа прочитао дневни ред, отворио је расправу о том истом дневном реду.

Никола Шпирић, рекао је на самом почетку сједнице да је БИХ располућена земља на двије парламентарне већине и да не постоји спремност да се разговара о виталним стварима.

Нови снимак Дабриног величања Павелића

Регион

Испливао нови снимак Дабриног величања Павелића

"Настављена је политика уцјена и блокада и не желимо да у томе учествујемо. Позивам да шефови клубова сједну и покушају доћи до консензуса. Стојимо на располагању да се ради у интересу грађана ове земље. Овако заказивање сједница је наставак блокаде овог дома и у томе не желимо да учествујемо", рекао је Шпирић на почетку засиједања након чега је напустио сједницу и Дом народа оставио без кворума.

Он је рекао и још да је за конститутивност народа, али не и за покорност.

Дом народа

sjednica

Коментари (0)
