Дом народа на почетку сједнице остао без кворума

Сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ прекинута је на самом почетку због недостатка кворума.
На почетку сједнице Дома народа појавило се 11 делегата и то по четири из реда бошњачког и хрватског клуба и три из Клуба Срба. Након што је Кемал Адемовић, предсједавајући Дома народа прочитао дневни ред, отворио је расправу о том истом дневном реду.
Никола Шпирић, рекао је на самом почетку сједнице да је БИХ располућена земља на двије парламентарне већине и да не постоји спремност да се разговара о виталним стварима.
"Настављена је политика уцјена и блокада и не желимо да у томе учествујемо. Позивам да шефови клубова сједну и покушају доћи до консензуса. Стојимо на располагању да се ради у интересу грађана ове земље. Овако заказивање сједница је наставак блокаде овог дома и у томе не желимо да учествујемо", рекао је Шпирић на почетку засиједања након чега је напустио сједницу и Дом народа оставио без кворума.
Он је рекао и још да је за конститутивност народа, али не и за покорност.
