Logo
Large banner

БиХ неће бити очишћена од мина до марта 2027. године

Извор:

СРНА

17.02.2026

13:15

Коментари:

0
БиХ неће бити очишћена од мина до марта 2027. године
Фото: Printscreen/Youtube

БиХ ће затражити продужење рока за деминирање због немогућности да цијела територија буде очишћена од мина до марта 2027. године, како је било предвиђено посљедњом ревизијом стратегије, изјавио је данас у Сарајеву директор Центра за уклањање мина Енис Хорозовић.

Хорозовић је на конференцији за новинаре поводом скупа "Јачање разумијевања и имплементације Конвенције о забрани противпјешадијских мина у БиХ" рекао да је захтјев за продужење рока упућен Јединици за имплементацију Конвенције у Женеви, те да ће о њему до краја године одлучивати комисија којом предсједава Алжир.

Он је навео да се, према званичним подацима, у БиХ још 774 километра квадратна налазе под сумњом на мине, те да је више од 80 одсто некадашње контаминиране површине очишћено, али да је преостали терен углавном шумски и тежак за приступ.

"У послијератном периоду забиљежена су 1.862 минска инцидента, у којима је страдало 625 лица, а у августу прошле године у Добоју је страдао деветнаестогодишњак приликом уласка у обиљежено минско поље. Апелујем да грађани поштују знаке упозорења јер губитак људског живота не може бити надокнађен", истакао је Хорозовић.

Предсједник Комисије за деминирање БиХ Огњен Зекић изјавио је да је у припреми нови закон о деминирању, који би, уколико буде усвојен, требало да унаприједи и убрза процес.

"Важећи Закон усвојен је 2002. године", подсјетио је Зекић.

novac stednja

Занимљивости

Пензиона штедња није приоритет за Генерацију З

Предсједник Удружења жртава мина УДАС Жељко Волаш истакао је да је циљ да процес деминирања буде што прије завршен, те да се од свих нивоа власти очекује да преузму свој дио одговорности како не би било нових жртава.

Замјеник шефа Делегација ЕУ у БиХ Адебајо Бабаџиде истакао је да мине и три деценије након рата представљају озбиљну пријетњу и онемогућавају безбједно кориштење земљишта.

Бабаџиде је навео да је ЕУ до сада уложила 50 милиона евра у деминирање и подршку жртвама мина у БиХ, те да је у протеклом периоду обезбијеђено додатних 10 милиона евра с циљем да БиХ постане земља без мина, те подсјетио и да је Еуфор у послијератном периоду пружао подршку Оружаним снагама БиХ у уклањању мина.

Скуп се одржава у тренутку када се БиХ приближава року - 1. марту 2027. године, утврђеном међународним споразумом о забрани противпјешадијских мина, којем је приступила 1997. године.

У складу са процедурама Конвенције из Отаве БиХ је дужна да до 31. марта поднесе захтјев за продужење рока за чишћење мина.

Скуп је окупио представнике Министарства цивилних послова у Савјету министара, Комисије за деминирање, регионалних канцеларија БХМАК-а, међународних организација, донатора, домаћих и међународних организација за деминирање, као и преживјеле од мина и представнике погођених заједница.

Подијели:

Тагови :

mine

demineri

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пензиона штедња није приоритет за Генерацију З

Занимљивости

Пензиона штедња није приоритет за Генерацију З

3 ч

0
Јосип Дабро

Регион

Јосип Дабро пјевао о Павелићу, реаговало Тужилаштво

3 ч

0
Мислила је да ће јој скинути уроке: Жена тражила помоћ од видовњака, доживјела шок

Регион

Мислила је да ће јој скинути уроке: Жена тражила помоћ од видовњака, доживјела шок

3 ч

0

Више из рубрике

Превозници протестују

БиХ

Превозници писали свима: Немамо више времена

3 ч

0
ПД ПС БиХ о Приједлогу закона о ВСТС-у и измјенама Закона о Суду

БиХ

ПД ПС БиХ о Приједлогу закона о ВСТС-у и измјенама Закона о Суду

8 ч

0
Олово у крви: Хоће ли ФБиХ прогласити ванредно стање у Варешу?

БиХ

Олово у крви: Хоће ли ФБиХ прогласити ванредно стање у Варешу?

9 ч

0
Могући нови протести превозника?

БиХ

Могући нови протести превозника?

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Битно: О продуженом боравку за дјецу

16

27

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

16

26

Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

16

13

Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

16

07

Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner