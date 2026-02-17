БиХ неће бити очишћена од мина до марта 2027. године

Извор:
СРНА
17.02.2026
13:15
Коментари:0
БиХ ће затражити продужење рока за деминирање због немогућности да цијела територија буде очишћена од мина до марта 2027. године, како је било предвиђено посљедњом ревизијом стратегије, изјавио је данас у Сарајеву директор Центра за уклањање мина Енис Хорозовић.
Хорозовић је на конференцији за новинаре поводом скупа "Јачање разумијевања и имплементације Конвенције о забрани противпјешадијских мина у БиХ" рекао да је захтјев за продужење рока упућен Јединици за имплементацију Конвенције у Женеви, те да ће о њему до краја године одлучивати комисија којом предсједава Алжир.
Он је навео да се, према званичним подацима, у БиХ још 774 километра квадратна налазе под сумњом на мине, те да је више од 80 одсто некадашње контаминиране површине очишћено, али да је преостали терен углавном шумски и тежак за приступ.
"У послијератном периоду забиљежена су 1.862 минска инцидента, у којима је страдало 625 лица, а у августу прошле године у Добоју је страдао деветнаестогодишњак приликом уласка у обиљежено минско поље. Апелујем да грађани поштују знаке упозорења јер губитак људског живота не може бити надокнађен", истакао је Хорозовић.
Предсједник Комисије за деминирање БиХ Огњен Зекић изјавио је да је у припреми нови закон о деминирању, који би, уколико буде усвојен, требало да унаприједи и убрза процес.
"Важећи Закон усвојен је 2002. године", подсјетио је Зекић.
Занимљивости
Пензиона штедња није приоритет за Генерацију З
Предсједник Удружења жртава мина УДАС Жељко Волаш истакао је да је циљ да процес деминирања буде што прије завршен, те да се од свих нивоа власти очекује да преузму свој дио одговорности како не би било нових жртава.
Замјеник шефа Делегација ЕУ у БиХ Адебајо Бабаџиде истакао је да мине и три деценије након рата представљају озбиљну пријетњу и онемогућавају безбједно кориштење земљишта.
Бабаџиде је навео да је ЕУ до сада уложила 50 милиона евра у деминирање и подршку жртвама мина у БиХ, те да је у протеклом периоду обезбијеђено додатних 10 милиона евра с циљем да БиХ постане земља без мина, те подсјетио и да је Еуфор у послијератном периоду пружао подршку Оружаним снагама БиХ у уклањању мина.
Скуп се одржава у тренутку када се БиХ приближава року - 1. марту 2027. године, утврђеном међународним споразумом о забрани противпјешадијских мина, којем је приступила 1997. године.
У складу са процедурама Конвенције из Отаве БиХ је дужна да до 31. марта поднесе захтјев за продужење рока за чишћење мина.
Скуп је окупио представнике Министарства цивилних послова у Савјету министара, Комисије за деминирање, регионалних канцеларија БХМАК-а, међународних организација, донатора, домаћих и међународних организација за деминирање, као и преживјеле од мина и представнике погођених заједница.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму