Јосип Дабро пјевао о Павелићу, реаговало Тужилаштво

17.02.2026

13:11

Јосип Дабро
Фото: Printscreen/X

Хрватско државно тужилаштво потврдило је данас да спроводи истражне радње везане за видеоснимак на којем посланик Домовинског покрета Јосип Дабро у једној пјесми додаје стихове којима алудира на поглавника Анту Павелића, а која је изазвала реакције посланика власти и опозиције.

У одговору на питање Хине, из ДОРХ-а су рекли да је спровођење истражних радњи тајна у складу са законским одредбама.

У недјељу је на Фејсбуку објављен видеоснимак са "покладног јахања" у Комлетинцима, села у Вуковарско-сремској жупанији, на којој Дабро пјева пјесму "Кад је Стјепан Радић умирао", познату и под називом "1928".

Притом, уз познате стихове пјесме, Дабро је додао и стихове "у Мадриду гробница од злата, у њој лежи вођа свих Хрвата", што је референца на Анту Павелића, челника усташке НДХ, који је покопан у главном граду Шпаније.

Уз то, подсјећа Хина, Дабро додаје и "само за Милорада", алудирајући на посланика СДСС-а Милорада Пуповца.

Пуповац је оштро осудио иступ Дабре и сматра то отвореном пријетњом, подстицањем на мржњу и насиље те презир према Уставу.

Иначе, Дабро је бивши потпредсједник Владе Андреја Пленковића и министар пољопривреде, који је на те функције поднио оставку након што су у јавности испливали снимци како пуца иза ватреног оружја кроз прозор аутомобила у покрету и како свог малољетног сина учи да користи аутоматску пушку.

