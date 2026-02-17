Ухапшен Бијељинац за којим су расписане потјернице

Извор:
Полицијски службеници Полицијске станице године лишили су слободе лице иницијала С.И. са подручја града Бијељина, за којим су расписане Централне потјернице.
Како наводе, за њим су биле расписане потјернице од стране Основног суда у Бањалуци због почињеног кривичног дјела „Фалсификовање исправе“, Основног суда у Бијељини и Општинског суда у Калесији за кривична дјела имовинског криминалитета, као и потраге од стране Полицијске станице Добој Југ и Полицијске управе Ливно за кривична дјела имовинског криминалитета.
Лице лишено слободе предато је у надлежност и на даље поступање Судској полицији у Бијељини.
