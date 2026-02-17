Logo
Large banner

Ухапшен Бијељинац за којим су расписане потјернице

Извор:

АТВ

17.02.2026

14:23

Коментари:

0
Ухапшен Бијељинац за којим су расписане потјернице
Фото: Pexels

Полицијски службеници Полицијске станице године лишили су слободе лице иницијала С.И. са подручја града Бијељина, за којим су расписане Централне потјернице.

Како наводе, за њим су биле расписане потјернице од стране Основног суда у Бањалуци због почињеног кривичног дјела „Фалсификовање исправе“, Основног суда у Бијељини и Општинског суда у Калесији за кривична дјела имовинског криминалитета, као и потраге од стране Полицијске станице Добој Југ и Полицијске управе Ливно за кривична дјела имовинског криминалитета.

hitna pomoc

Хроника

Мушкарац страдао испред своје куће: На њега се обрушила надстрешница

Лице лишено слободе предато је у надлежност и на даље поступање Судској полицији у Бијељини.

Подијели:

Тагови :

Бијељина

Centralna potjernica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мађарска помаже САД да боље разумију ситуацију у Европи

2 ч

0
Мушкарац страдао испред своје куће: На њега се обрушила надстрешница

Хроника

Мушкарац страдао испред своје куће: На њега се обрушила надстрешница

2 ч

0
Почела исплата накнаде за борце

Република Српска

Почела исплата накнаде за борце

2 ч

0
Дом народа на почетку сједнице остао без кворума

БиХ

Дом народа на почетку сједнице остао без кворума

2 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац страдао испред своје куће: На њега се обрушила надстрешница

Хроника

Мушкарац страдао испред своје куће: На њега се обрушила надстрешница

2 ч

0
Због злоупотребе дроге ухапшено шест мушкараца и једна жена

Хроника

Због злоупотребе дроге ухапшено шест мушкараца и једна жена

2 ч

0
Синиша Шакић суђење

Хроника

Убиство Ћулума договорено преко апликације ”Sky”, да ли ће суд прихватити доказе?

3 ч

0
Прва основа школа у Сребреници

Хроника

Ужас у Сребреници: Дјечак (14) направио списак другара из разреда које жели да убије

3 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Битно: О продуженом боравку за дјецу

16

27

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

16

26

Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

16

13

Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

16

07

Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner