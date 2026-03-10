Logo
Large banner

Ужас у Србији! Отето дијете (11), мучки га злостављали

Извор:

Телеграф

10.03.2026

07:20

Коментари:

0
Ужас у Србији! Отето дијете (11), мучки га злостављали
Фото: Tanjug/Boris Milivojević

Припадници Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе за град Београд, ПС Обреновац, извели су спектакуларну акцију хапшења Драгана П. (33) и Слађана М. (50) непосредно након што су испред куће отели и звјерски претукли дјечака (11), сазнаје "Telegraf.rs".

Незванично, дијете су одвезли неколико километара даље гдје су га злостављали.

Ударао дијете док је јецало

Драма је почела синоћ око 22 сата када су осумњичени пресрели дијете. Драган П. је изашао из возила, шчепао дјечака за врат и ударцем у лице га приморао да уђе у аутомобил. Према сазнањима из истраге, насилник је током вожње наставио да злоставља дијете, ударајући га лактом и песницама у пределу ока и лица, уз језиве пријетње због наводног новчаног дуга. Дијете су одвезли неколико километара од куће и злостављали. Захваљујући присебности свједока који је алармирао полицију на број 192, патрола ПС Обреновац је у рекордном року лоцирала возило и похапсила осумњичене.

жепче

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: 9 особа повријеђено!

Главна тужитељка спријечила пуштање на слободу

Иако је ријеч о тешком кривичном дјелу противправно лишење слободе на свиреп начин, дежурни тужилац из Обреновца првобитно је донио скандалозну одлуку да осумњичене пусти на слободу. Ову "недопустиву" процјену хитно је пресјекла главна тужитељка Данијела Синђелић. Она је у директној сарадњи са ПУ за град Београд интервенисала, поништила одлуку и одредила задржавање од 48 сати за оба лица.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Не желим рећи има ли Моџтаба мету на леђима

Напад извршио током издржавања казне!

Посебно шокира податак да је Драган П. дјело починио док се налазио на издржавању затворске казне у кућним условима без електронског надзора (наногвице). Управо је његов специфичан статус осуђеника био разлог више за хитну реакцију главне тужитељке, након што дежурни тужилац није адекватно сагледао ризик.

Очекује се да осумњичени буду приведени у Тужилаштво уз кривичну пријаву за саизвршилаштво, док ће рад дежурног тужиоца и његов срамни пропуст бити предмет надлежних дисциплинских органа.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

otmica

Obrenovac

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џефри Епстајн

Свијет

Покренута нова истрага на Епстиновом имању због сумње да су тамо сакривена тијела жртава

57 мин

0
Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

Кошарка

Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

1 ч

0
Научници успјешно узгојили леблебије у мјесечевој прашини: Резултат је импресиван!

Наука и технологија

Научници успјешно узгојили леблебије у мјесечевој прашини: Резултат је импресиван!

1 ч

0
Вукановић оплео по Народном фронту: Немојте да исучем мач

Република Српска

Вукановић оплео по Народном фронту: Немојте да исучем мач

1 ч

4

Више из рубрике

Баба Марта се враћа на велика врата: Тачно овог датума стиже снажан хладни фронт

Србија

Баба Марта се враћа на велика врата: Тачно овог датума стиже снажан хладни фронт

9 ч

0
Полиција Србија

Србија

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак (8) спасен са ауто-пута

13 ч

0
Ивица Дачић

Србија

Ивица Дачић се огласио из болнице: ''Пет дана сам био између живота и смрти''

14 ч

1
Откривено колико Србија има горива

Србија

Откривено колико Србија има горива

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

07

Американци објавили шта су користили и погодили у операцији против Ирана

08

05

Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче

08

04

"Имам проблем, фрустрира ме": Ђоковић на српском открио шта га мучи, сад је све јасно

08

00

Трансформација Сораје многе шокира и дан данас: Некада размак између зуба, а данас милиони и обрве као гусјенице

07

51

Пјевачица трудна заробљена на Тајланду: Упали смо у финансијску рупицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner