Ужас у Србији! Отето дијете (11), мучки га злостављали

Извор:
Телеграф
10.03.2026
07:20
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе за град Београд, ПС Обреновац, извели су спектакуларну акцију хапшења Драгана П. (33) и Слађана М. (50) непосредно након што су испред куће отели и звјерски претукли дјечака (11), сазнаје "Telegraf.rs".
Незванично, дијете су одвезли неколико километара даље гдје су га злостављали.
Драма је почела синоћ око 22 сата када су осумњичени пресрели дијете. Драган П. је изашао из возила, шчепао дјечака за врат и ударцем у лице га приморао да уђе у аутомобил. Према сазнањима из истраге, насилник је током вожње наставио да злоставља дијете, ударајући га лактом и песницама у пределу ока и лица, уз језиве пријетње због наводног новчаног дуга. Дијете су одвезли неколико километара од куће и злостављали. Захваљујући присебности свједока који је алармирао полицију на број 192, патрола ПС Обреновац је у рекордном року лоцирала возило и похапсила осумњичене.
Хроника
Тешка несрећа у БиХ: 9 особа повријеђено!
Иако је ријеч о тешком кривичном дјелу противправно лишење слободе на свиреп начин, дежурни тужилац из Обреновца првобитно је донио скандалозну одлуку да осумњичене пусти на слободу. Ову "недопустиву" процјену хитно је пресјекла главна тужитељка Данијела Синђелић. Она је у директној сарадњи са ПУ за град Београд интервенисала, поништила одлуку и одредила задржавање од 48 сати за оба лица.
Свијет
Трамп: Не желим рећи има ли Моџтаба мету на леђима
Посебно шокира податак да је Драган П. дјело починио док се налазио на издржавању затворске казне у кућним условима без електронског надзора (наногвице). Управо је његов специфичан статус осуђеника био разлог више за хитну реакцију главне тужитељке, након што дежурни тужилац није адекватно сагледао ризик.
Очекује се да осумњичени буду приведени у Тужилаштво уз кривичну пријаву за саизвршилаштво, док ће рад дежурног тужиоца и његов срамни пропуст бити предмет надлежних дисциплинских органа.
(Телеграф)
Свијет
57 мин0
Кошарка
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Република Српска
1 ч4
Србија
9 ч0
Србија
13 ч0
Србија
14 ч1
Србија
14 ч0
Најновије
Најчитаније
08
07
08
05
08
04
08
00
07
51
Тренутно на програму