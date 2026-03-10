Најљепше вијести: У Бањалуци рођене тројке!

10.03.2026
08:19
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, у Бањалуци тројке, речено је Срни у породилиштима.
Рођено је осам дјевојчица и седам дјечака.
У Бањалуци је рођено седам беба, међу којима тројке, у Добоју и Источном Сарајеву по двије бебе, а по једна у Зворнику, Бијељини, Требињу и Невесињу.
У Бањалуци су рођена четири дјечака и три дјевојчице, у Добоју дјечак и дјевојчица, у Источном Сарајеву двије дјевојчице, у Зворнику и Невесињу по један дјечак, а у Бијељини и Требињу по једна дјевојчица.
Порода није било у Приједору, Фочи и Градишци.
