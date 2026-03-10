Logo
Large banner

Најљепше вијести: У Бањалуци рођене тројке!

10.03.2026

08:19

Коментари:

0
Најљепше вијести: У Бањалуци рођене тројке!
Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, у Бањалуци тројке, речено је Срни у породилиштима.

Рођено је осам дјевојчица и седам дјечака.

У Бањалуци је рођено седам беба, међу којима тројке, у Добоју и Источном Сарајеву по двије бебе, а по једна у Зворнику, Бијељини, Требињу и Невесињу.

У Бањалуци су рођена четири дјечака и три дјевојчице, у Добоју дјечак и дјевојчица, у Источном Сарајеву двије дјевојчице, у Зворнику и Невесињу по један дјечак, а у Бијељини и Требињу по једна дјевојчица.

Порода није било у Приједору, Фочи и Градишци.

Подијели:

Тагови :

рођене тројке

UKC RS

породилиште

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Огласили се из МУП-а Српске: Обавјештење за грађане Лакташа

Друштво

Огласили се из МУП-а Српске: Обавјештење за грађане Лакташа

3 ч

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 19. колу ''петице''

15 ч

0
Влада Републике Српске

Друштво

Алиментација више не смије каснити: Утврђен закон о привременом издржавању дјеце

16 ч

1
Ruža cvijet

Друштво

Преминуо Немања Копривица

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

48

Иранци имају "понуду" за Арапе и Европљане: "Ако ово ураде, могу кроз Хормуз!"

11

43

ФУП претреса Министарство финансија ФБиХ, ухапшене двије особе

11

33

Тројке из Шипова: Млади Вујнићи добили два дјечака и дјевојчицу

11

26

Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

11

24

Храброст и воља које немају границе: Ни мјесец дана од језивог пада, Линдзи Вон већ тренира

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner