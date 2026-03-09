Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак (8) спасен са ауто-пута

Аутор:АТВ
Захваљујући присебности грађана и изузетно брзој интервенцији припадника Полицијске станице Обреновац, данас је на ауто-путу „Милош Велики“ избјегнута потенцијална трагедија.
Драма је почела око 11.30 часова, када је преко система 192 стигла узнемирујућа пријава да се код наплатне рампе Велико поље налази дијете без надзора одраслих. С обзиром на опасност коју носи близина ауто-пута, патрола ПС Обреновац је моментално упућена на локацију.
Полицајци су у рекордном року лоцирали осмогодишњег дјечака, безбједно га смјестили у службено возило и превезли до просторија полицијске станице, гдје му је пружена прва брига и заштита.
Након што је дијете збринуто утврђено је да се ради о Д. С. (8) из мјеста Каленић код Уба.
У рјешавање случаја одмах су се укључиле и остале надлежне институције.
Овај догађај још једном је показао висок ниво професионализма и хуманости припадника ПС Обреновац. Њихова муњевита реакција и пажљив приступ уплашеном дјетету спријечили су опасност на једној од најпрометнијих саобраћајница у земљи, на чему су им породица и јавност неизмјерно захвални, преноси Телеграф.рс.
