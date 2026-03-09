Биљке које обавезно треба посадити у марту

Аутор:АТВ
09.03.2026
18:25
Коментари:0
Март је онај предивни, тихи прелаз између зиме и прољећа, када природа почиње да се буди, а земља се полако загријава.
За све нас које једва чекамо прве сунчане дане да послије посла средимо терасу или двориште, ово је савршен и кључни тренутак да заврнемо рукаве и посветимо се баштованству. Правилна и правовремена садња у овом периоду омогућиће биљкама да развију снажан коријен и обезбиједе нам богато цвјетање и плодове током цијелог прољећа и љета.
Ауто-мото
Вожња с климом скупља него што мислите: Ево колико расте потрошња
Ево које биље обавезно треба да посадите већ овог марта, пише Жена Блиц.
Ако сте пропустили јесењу садњу, март је последња прилика да луковице посадите у дубље саксије или директно у земљу. Зумбули ће вашој тераси донијети невјероватан мирис, а уз лале јарке боје. Садите их на дубину од 10 до 15 цм у добро дренирану и растреситу земљу.
Овај златно-жути грм први уноси боју у врт, јер цвета у марту док су гране осталих биљака још увијек голе. Расте невјероватно брзо, одлична је као жива ограда, а гранчицу увијек можете одсјећи и унијети у вазу гдје ће украшавати ваш дом скоро мјесец дана.
Свијет
Орбан: Од поноћи ограничење цијене бензина и дизела
Обожавамо га јер је изузетно отпоран на ниже температуре и можете га сијати директно у земљу већ сада. Невен брзо расте и цвјета, а идеалан је за рубове гредица, балконе и жардињере. Ипак, младе биљчице мало заштитите ако најаве касне мразеве.
Савршен избор за рано прољеће! Ове биљке сјајно подносе хладније дане и цветају у периоду када остатак баште још мирује. Одржавајте им земљу умјерено влажном.
Свијет
Трамп открио да ли ће послати трупе на тло Ирана
За разлику од претходних, ове биљке траже мало више топлоте. У марту се препоручује да их сијете у затвореном простору или стакленику (тако убрзавате клијање), а пресадите их напоље тек када опасност од мраза потпуно прође.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму