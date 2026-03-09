Logo
Биљке које обавезно треба посадити у марту

Биљке које обавезно треба посадити у марту
Фото: Pixabay

Март је онај предивни, тихи прелаз између зиме и прољећа, када природа почиње да се буди, а земља се полако загријава.

За све нас које једва чекамо прве сунчане дане да послије посла средимо терасу или двориште, ово је савршен и кључни тренутак да заврнемо рукаве и посветимо се баштованству. Правилна и правовремена садња у овом периоду омогућиће биљкама да развију снажан коријен и обезбиједе нам богато цвјетање и плодове током цијелог прољећа и љета.

Ево које биље обавезно треба да посадите већ овог марта, пише Жена Блиц.

Лале и зумбули

Ако сте пропустили јесењу садњу, март је последња прилика да луковице посадите у дубље саксије или директно у земљу. Зумбули ће вашој тераси донијети невјероватан мирис, а уз лале јарке боје. Садите их на дубину од 10 до 15 цм у добро дренирану и растреситу земљу.

Форзиција (вијесник прољећа)

Овај златно-жути грм први уноси боју у врт, јер цвета у марту док су гране осталих биљака још увијек голе. Расте невјероватно брзо, одлична је као жива ограда, а гранчицу увијек можете одсјећи и унијети у вазу гдје ће украшавати ваш дом скоро мјесец дана.

Невен

Обожавамо га јер је изузетно отпоран на ниже температуре и можете га сијати директно у земљу већ сада. Невен брзо расте и цвјета, а идеалан је за рубове гредица, балконе и жардињере. Ипак, младе биљчице мало заштитите ако најаве касне мразеве.

Виоле и маћухице (дан и ноћ)

Савршен избор за рано прољеће! Ове биљке сјајно подносе хладније дане и цветају у периоду када остатак баште још мирује. Одржавајте им земљу умјерено влажном.

Петуније и бегоније

За разлику од претходних, ове биљке траже мало више топлоте. У марту се препоручује да их сијете у затвореном простору или стакленику (тако убрзавате клијање), а пресадите их напоље тек када опасност од мраза потпуно прође.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Биљке

bašta

Цвијеће

