Зашто би свако домаћинство требало да има орхидеју?

Орхидеје прочишћавају ваздух, те би из тог разлога, примарно, требало да их имате у дому. Такође, њихова присутност може значајно да смањи стрес. И то није све.
Орхидеје су цијењене собне биљке, препознате као симбол елеганције. Поједине врсте могу да живе и до сто година, а за опрашивање користе сложене механизме.
Осим естетске вриједности, оне прочишћавају ваздух, а њихова присутност може да утиче на ваше расположење, па самим тим и да смање стрес који доживљавате. Такође, орхидеје су погодне за особе склоне алергијама.
Кључ разумијевања орхидеја лежи у познавању њиховог станишта. Њихово коријење је прилагођено упијању влаге и храњивих ствари из ваздуха, те им је за раст потребно мјесто које је прозрачно.
Такође, најбоља метода за његу орхидеја је потапање посуде у одстајалу воду на десет минута, након чега се вишак воде мора потпуно оциједити.
Најчешћа грешка у самом узгоју орхидеја је третирање попут класичних собних биљака. Претјерано заливање је опасно јер орхидеје не подносе да се дуго "купају" у стајаћој води.
Уз то, битно је да пазите и на свјетлост, а боја листова, уједно, може бити важан показатељ. Тамнозелени листови значе премало свјетла, док жућкасти указују на превише директног сунца, преноси Б92.
