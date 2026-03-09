Чланови Предсједништва са папом Лавом: Позвали га да посјети БиХ

Аутор:АТВ
Чланови Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, Жељко Комшић и Денис Бећировић састали су се данас у Ватикану са папом Лавом Четрнаестим.
Чланови Предсједништва БиХ изразили су захвалност папи на, како је саопштено, "подршци коју је до сада пружао, те на његовим порукама мира, солидарности и наде које имају посебан одјек у друштву".
Предсједништво је позвало папу Лава XIV да посјети БиХ.
Они су даровали уникатни сребрени барељеф розете која се налази на прочељу Катедрале срца Исусова у Сарајеву.
Послије сусрета са Папом Лавом XIV чланови Предсједништва БиХ су разговарали са секретаром за односе с другим државама и међународним организацијама Државног секретаријата Свете столице надбискупом Полом Ричардом Галагером.
Размијењена су мишљења о актуелној политичкој и друштвеној ситуацији у БиХ, као и о регионалним и глобалним изазовима.
