Ако сте рођени у овом знаку, петак 13. би вам могао донијети срећу

Петак 13. у многим се културама сматра даном који доноси несрећу, али за један хороскопски знак то би могло значити супротно – умјесто негативне, налет позитивне енергије.
Сујеверје повезано с овим датумом толико је раширено да га неки људи доживљавају с дозом нелагоде или опреза. Астрологија сугерише да петак 13. не мора свима донијети лошу енергију. Напротив, за припаднике једног хороскопског знака петак 13. може бити изненађујуће повољан и донијети прилике које се не појављују често.
Ове године такав датум долази већ ове недјеље. Наиме, у петак, 13. марта, поново је петак 13, дан који многи сматрају несрећним. Док ће га неки дочекати с опрезом и дозом сујеверја, астрологија сугерише да би појединим знаковима могао донијети управо супротно, срећу и неочекиване прилике.
У астрологији се вјерује да одређене комбинације датума, планета и енергије могу дјеловати посебно снажно на поједине знакове. Док неки тог дана осјећају појачану напетост или несигурност, други могу доживјети налет среће, инспирације или повољних околности.
Стријелчеви се често сматрају миљеницима среће, а петак 13. могао би додатно нагласити њихову природну склоност добрим приликама. Овим знаком влада Јупитер, планета која се у астрологији повезује с растом, оптимизмом и срећним околностима. Због тога Стријелчеви често имају осјећај да их живот води према добрим исходима, чак и када ситуације на први поглед не изгледају обећавајуће.
На дан који многи сматрају несрећним, Стријелчеви би могли да осјете управо супротан ефекат. Енергија тог датума може да подстакне њихову храброст и жељу за авантуром, па би могли да донесу одлуке које се касније покажу изузетно повољнима. То може бити неочекивана пословна прилика, успјешан разговор, добра вијест или сусрет који отвара нова врата.
Стријелчеви су познати по томе што не допуштају да их страх или сујеверје спутавају. Управо због тог става често су спремни да ураде оно што други избјегавају. Када се многи повуку и одлуче да играју на сигурно, Стријелчеви често ризикују и покушају нешто ново, а управо у таквим тренуцима срећа зна да им буде посебно наклоњена, преносе Новости Магазин.
Петак 13. за Стријелчеве може бити подсјетник да се срећа често крије управо у тренуцима када је најмање очекујемо. Умјесто да тај дан доживе као лош знак, могли би га искористити као прилику за храбре потезе, нове планове или одлуке које су дуго одлагали.
Наравно, астрологија не може гарантовати исходе, али многи Стријелчеви већ су навикли на то да им оптимизам и отвореност према новим искуствима често доносе занимљиве прилике. Управо зато би петак 13. који пада 13. марта за њих могао бити дан када се показује да оно што други сматрају несрећом понекад може постати неочекивана срећа.
