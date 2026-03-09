Logo
Ролекс отворио школу за часовничаре: Конкуренција као на Харварду, а плата до 95.000 долара

АТВ

09.03.2026

12:14

Фото: Pexel/Mitchel Durfee

Луксузни швајцарски произвођач сатова Ролекс отворио је специјализовани центар за обуку часовничара у америчком граду Даласу са идејом да ријеши све већи недостатак стручњака у овој професији. Програм који је покренут 2023. године већ је изазвао огромно интересовање – конкуренција за упис готово је једнако јака као на елитним универзитетима.

Како пише магазин Фортуна, на 27 мјеста у програму пријавило се више од 560 кандидата, што значи да је стопа пријема око 4,8%, готово идентична оној на Харвард универзитету.

радник-посао-рад-брусилица-брушење-

Друштво

Није да посла нема: Посао у БиХ је загарантован овим занимањима, не треба диплома

Разлог за покретање програма је једноставан: у Сједињеним Америчким Државама данас има мање од 2.000 професионалних часовничара, док Ролекс годишње продаје више од милион сатова и мора да обезбиједи стручњаке који ће сервисирати и одржавати ове луксузне механизме.

Школовање без школарине и сигуран посао

Програм у Даласу траје 18 мјесеци и потпуно је бесплатан за полазнике. Кандидати долазе из различитих професионалних окружења – од средњошколаца и студената који су одустали од факултета, до канцеларијских радника који желе промјену каријере.

Током обуке полазници уче конструкцију сатова, механику и технике поправке луксузних часовника. Тренутно је у програму око 50 полазника.

Младен Софренић

Друштво

Младен из Добоја очев хоби преточио у посао: Гради виолине које освајају свијет

Да би постали сертификовани Ролекс часовничари, кандидати на крају морају да положе завршни испит у сједишту компаније у Женеви. Они који успјешно заврше обуку могу да очекују почетну годишњу зараду од око 95.000 долара, наводи Фортуна, позивајући се на податке магазина Џи-Кју.

Повратак занатских занимања

Ролекс није једина компанија која покушава да оживи занатске професије. Према писању Фортуне, и амерички малопродајни ланац Хол Фудс Маркет покренуо је програме стручног оспособљавања за занимања попут месара, рибара, декоратера пекарских производа или стручњака за сиреве.

Салих Хабиб

Друштво

Има 28 година, троје д‌јеце и кредит: Смислио је начин да заради и прехрани породицу, а купци му долазе чим изнесе робу

Програми трају од 13 недјеља до годину дана и омогућавају запосленима да напредују у каријери уз веће плате и специјализована знања.

„Ово није само обука, ово је промјена и убрзање каријере“, изјавила је за Фортуну Соња Гафси Облиск, директор маркетинга и робне стратегије компаније Хол Фудс.

Зашто су занатска занимања поново популарна?

Растуће интересовање за овакве програме долази у тренутку када се тржиште рада брзо мијења. Аутоматизација и развој вјештачке интелигенције смањују број административних и почетних канцеларијских послова, док истовремено расте потреба за стручним занатима.

Посао

Свијет

Добила отказ због "боловања у БиХ", сад јој фирма мора исплатити 31.000 евра

Истраживање платформе ФлексЏобс показало је да би чак 62% запослених у канцеларијским занимањима размотрило прелазак на занатски посао ако би то значило стабилнију каријеру и бољу зараду.

Истовремено, све већи трошкови факултетског образовања доводе до преиспитивања традиционалног каријерног пута. Упис у стручне и занатске образовне програме у САД порастао је 16% током 2024. године, док је интересовање генерације З за грађевинске и техничке занате нагло порасло.

За луксузне брендове попут Ролекса то значи да ће будућност високе хорологије зависити од нове генерације занатлија, од оних који ће прецизне механизме сатова одржавати једнако пажљиво као и њихови претходници.

(Бонитет)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

