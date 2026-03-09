Ролекс отворио школу за часовничаре: Конкуренција као на Харварду, а плата до 95.000 долара

Аутор:АТВ
Луксузни швајцарски произвођач сатова Ролекс отворио је специјализовани центар за обуку часовничара у америчком граду Даласу са идејом да ријеши све већи недостатак стручњака у овој професији. Програм који је покренут 2023. године већ је изазвао огромно интересовање – конкуренција за упис готово је једнако јака као на елитним универзитетима.
Како пише магазин Фортуна, на 27 мјеста у програму пријавило се више од 560 кандидата, што значи да је стопа пријема око 4,8%, готово идентична оној на Харвард универзитету.
Разлог за покретање програма је једноставан: у Сједињеним Америчким Државама данас има мање од 2.000 професионалних часовничара, док Ролекс годишње продаје више од милион сатова и мора да обезбиједи стручњаке који ће сервисирати и одржавати ове луксузне механизме.
Програм у Даласу траје 18 мјесеци и потпуно је бесплатан за полазнике. Кандидати долазе из различитих професионалних окружења – од средњошколаца и студената који су одустали од факултета, до канцеларијских радника који желе промјену каријере.
Током обуке полазници уче конструкцију сатова, механику и технике поправке луксузних часовника. Тренутно је у програму око 50 полазника.
Да би постали сертификовани Ролекс часовничари, кандидати на крају морају да положе завршни испит у сједишту компаније у Женеви. Они који успјешно заврше обуку могу да очекују почетну годишњу зараду од око 95.000 долара, наводи Фортуна, позивајући се на податке магазина Џи-Кју.
Ролекс није једина компанија која покушава да оживи занатске професије. Према писању Фортуне, и амерички малопродајни ланац Хол Фудс Маркет покренуо је програме стручног оспособљавања за занимања попут месара, рибара, декоратера пекарских производа или стручњака за сиреве.
Програми трају од 13 недјеља до годину дана и омогућавају запосленима да напредују у каријери уз веће плате и специјализована знања.
„Ово није само обука, ово је промјена и убрзање каријере“, изјавила је за Фортуну Соња Гафси Облиск, директор маркетинга и робне стратегије компаније Хол Фудс.
Растуће интересовање за овакве програме долази у тренутку када се тржиште рада брзо мијења. Аутоматизација и развој вјештачке интелигенције смањују број административних и почетних канцеларијских послова, док истовремено расте потреба за стручним занатима.
Истраживање платформе ФлексЏобс показало је да би чак 62% запослених у канцеларијским занимањима размотрило прелазак на занатски посао ако би то значило стабилнију каријеру и бољу зараду.
Истовремено, све већи трошкови факултетског образовања доводе до преиспитивања традиционалног каријерног пута. Упис у стручне и занатске образовне програме у САД порастао је 16% током 2024. године, док је интересовање генерације З за грађевинске и техничке занате нагло порасло.
За луксузне брендове попут Ролекса то значи да ће будућност високе хорологије зависити од нове генерације занатлија, од оних који ће прецизне механизме сатова одржавати једнако пажљиво као и њихови претходници.
